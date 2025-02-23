Судячи із тексту заяви, президент США не зовсім розуміє, хто перемагає на німецьких виборах.

Президент США Дональд Трамп привітав перемогу консервативних сил на парламентських виборах в Німеччині. Відповідну заяву він опублікував у соцмережі Truth Social.

"Схоже, що консервативна партія в Німеччині здобула дуже велику й очікувану перемогу на виборах. (…) Це великий день для Німеччини та для Сполучених Штатів Америки. Вітаю всіх — попереду ще багато перемог!" – написав він.

Разом з тим із тексту публікації очевидно, що радники не надали Дональду Трампу детальної інформації про те, ким є "консерватори", перемогу яких він так радо вітає.

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"Як і в США, народ Німеччини втомився від політики, позбавленої здорового глузду, особливо в питаннях енергетики та імміграції, яка домінувала багато років", – написав він.

Тут варто уточнити, що саме блок ХДС/ХСС був основою урядової коаліції часів тривалого канцлерства Ангели Меркель, коли Німеччина почала активно розвивати ненависну Трампу "зелену енергетику" і прийняла багато мігрантів з Азії та Африки.

Парламентські вибори в Німеччині: останні новини

Як писав УНІАН, за першими даними, на позачергових виборах до Бундестагу в Німеччині перемагає блок партій ХДС/ХСС на чолі з Фрідріхом Мерцом. Попередньо, блок набирає 29% голосів. Праворадикальна і проросійська партія "Альтернатива для Німеччини" (АдН), яку так активно підтримував Ілон Маск, посіла друге місце із 19,6% голосів, що вдвічі більше її результатів на двох попередніх виборах. Соціал-демократична партія на чолі з чинним канцлером Олафом Шольцом набрала лише 16%. Ще 13% має партія "Зелених", 8,6% у "Лівих", 4,9% – у Вільної демократичної партії.

Варто зазначити, що Фрідріх Мерц, перемогу якого так радо вітає Дональд Трамп, раніше неодноразово висловлювався на підтримку України та засуджував дії Росії. Принаймні на рівні риторики останнім часом він був значно більш проукраїнським ніж чинний канцлер Олаф Шольц.

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