Результат виборів для своєї політичної сили канцлер Шольц назвав "гірким".

Канцлер Німеччини і керівник Соціал-демократичної партії Олаф Шольц визнав поразку своєї політичної сили на позачергових виборах до Бундестагу і привітав лідера Християнсько-демократичного союзу Фрідріха Мерца з перемогою, пише Bild.

Як відомо, Соціал-демократична партія Шольца, за даними екзитполів, отримує третє місце на виборах.

"Це гіркий результат виборів для Соціал-демократичної партії", - сказав Шольц у неділю, 23 лютого.

Відео дня

Водночас співлідерка СДПН Саскія Ескен подякувала Шольцу за його зусилля у виборчій кампанії.

"Ти бився, як лев", - сказала Ескен Шольцу на сцені у федеральній штаб-квартирі СДПН у Берліні.

Вибори у Німеччині: що відомо

Як повідомляв раніше УНІАН, напередодні канцлер Німеччини Олаф Шольц заявляв, що оптимістично налаштований на перемогу під час виборів до Бундестагу. За його словами, він вірить у те, що зможе зберегти свою посаду в уряді.

Також Шольц звинувачував американського мільярдера Ілона Маска у втручанні в в німецьку виборчу кампанію. Німецький політик зазначав, що його непокоїть те, що Маск закликав до "обрання вкрай правих партій у Європі - не лише в Німеччині, а й у багатьох інших країнах".

Вас також можуть зацікавити новини: