За основною версією, убивство мало би стати помстою за ліквідацію іранського генерала Касема Сулеймані у 2020 році.

Правоохоронці США заарештували громадянина Пакистану, який планував вбивства американських політиків та державних посадовців. Серед його потенційних цілей міг бути і Дональд Трамп, повідомляє Politico.

За словами прокурорів, 46-річного Асіфа Мерчанта заарештували в Техасі 12 липня, коли він готувався залишити країну. За словами офіційних осіб, затриманий не має безпосереднього стосунку до невдалого замаху на Трампа в липні. Натомість вважається, що пакистанець на замовлення Ірану, ймовірно, мав помститися за вбивство іранського генерала Касема Сулеймані, якого за наказом тоді ще президента Трампа ліквідували у 2020 році в Іраку.

У судових документах, які були оприлюднені цього тижня, Трамп прямо не згадується. Але, як розповіли джерела Politico, Трамп справді розглядався як можлива мішень для замаху.

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Згідно з судовими документами, ФБР стало відомо про наміри пакистанця Асіфа Мерчанта в квітні після того, як він подорожував Іраном і Пакистаном, а потім полетів до США і зв’язався з кимось, хто повідомив правоохоронним органам про його зловмисні наміри. Цей неназваний контакт погодився стати конфіденційним джерелом для ФБР, йдеться в судових документах.

За словами прокурорів, ФБР організувало пару офіцерів під прикриттям, які видавали себе за найманих вбивць, які могли б допомогти в операції. Підозрюваний зустрівся з ними в червні і сказав їм, що хоче вбити "політичну особу".

Вбивство Касема Сулеймані за наказом Трампа

Як писав УНІАН, у січні 2020 року військові США за наказом президента Трампа ліквідували іранського генерала Касема Сулеймані. Він керував парамілітарним утворенням Корпус вартових ісламської революції і вважався однієї з найбільш впливових фігур в іранській владній ієрархії. Вважається, що він в значній мірі відповідав за усі військові і терористичні акції Ірану за кордоном.

Ліквідація Сулеймані стала однією з найгучніших подій початку 2020 року і спричинила значну напруженість на Близькому Сході. Тоді Іран видав ордер на арешт Трампа і оголосив його в міжнародний розшук.

В подальшому Іран та проіранські сили неодноразово натякали, що за можливості спробують ліквідувати Трампа.

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