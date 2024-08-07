Кандидат у президенти Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що дасть інтерв'ю засновнику "SpaceX" Ілону Маску.

Політик повідомив, що зустрінеться з мільярдером 12 серпня. "У понеділок ввечері я дам велике інтерв'ю Ілону Маску. Деталі згодом", - написав Трамп у своїй соціальній мережі Truth Social.

Як зазначає The Hill, останніми тижнями Трамп дав низку інтерв'ю Fox News та інших консервативним ЗМІ, також він зустрівся з відомим американським блогером Адіном Россом. Наразі на політика тиснуть щодо проведення дебатів з віце-президентом Камалою Гарріс, яка висунула кандидатуру на пост президента.

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