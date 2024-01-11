Макконнелл попередив, що неприйняття військової допомоги Україні також послабить зв'язки США з союзниками по всьому світу.

Лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл активізує зусилля для забезпечення угоди про реформування кордонів та допомогу Україні та Ізраїлю, яку колеги характеризують як головне випробування його лідерства.

Як пише The Hill, Макконнелл є провідним прихильником підтримки України в Республіканській партії і перебуває під посиленим тиском у зв'язку з нестачею боєприпасів та зброї в українських військах.

Макконнелл попередив, виступаючи в Сенаті в середу, що неприйняття закону про військову допомогу Україні зашкодить довгостроковим стратегічним інтересам Сполучених Штатів і послабить зв'язки з союзниками по всьому світу.

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"Віддати перемогу Росії в Україні через зменшення уваги до неї лише підірве довіру до Америки, послабить критично важливі альянси і змусить нас ще більше протистояти одразу двом головним супротивникам", - сказав він. "Я, чесно кажучи, не можу уявити собі більш недалекоглядної стратегічної авантюри".

Макконнелл заявив, що світ став більш небезпечним в останні тижні, і тому закликав прискорити обговорення угоди, наголосивши, що це "найсерйозніша міжнародна ситуація, з якою ми зіткнулися з часів падіння Берлінської стіни".

"Світ був у великій небезпеці і до того, як ми пішли, а зараз він став ще більш небезпечним. Очевидно, що ми дуже наполегливо працюємо над тим, щоб досягти домовленості щодо поліпшення нашої ситуації на кордоні, але також важливо пам'ятати, що світ буквально перебуває у стані війни", - сказав він.

Допомога США Україні

У грудні 2023 року республіканці пішли на святкові канікули, не схваливши запит президента Джо Байдена на додаткову фінансову допомогу Україні.

8 січня Рада нацбезпеки Адміністрації президента США провела зустріч з очільниками венчурних, технологічних та оборонних компаній, на якій обговорювалося ефективне використання інноваційного американського обладнання у підтримці України.

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