Як позику хочуть надати частину коштів із 60 млрд доларів.

Республіканці в Конгресі США серйозно розглядають. як один із можливих варіантів вирішення багатомісячної боротьби за підтримку України, надання принаймні частини допомоги у вигляді позики, пише Politico.

Зазначається, що така ідея обговорюється вже кілька тижнів, натхненна нещодавніми заявами колишнього президента Дональда Трампа. Але наразі ця можливість сприймається набагато серйозніше. Сенатор Ліндсі Грем (республіканець) натякнув на нову стратегію, написавши, що під час зустрічі в Києві з президентом України Володимиром Зеленським він обговорив перспективу "безвідсоткової позики, від якої можна відмовитися".

Варіант з кредитом серйозно розглядають і в Палаті представників Конгресу США, де допомога Україні вже кілька місяців перебуває в глухому куті. Деякі республіканці підхопили цю ідею і запропонували її спікеру Майку Джонсону. Спікер, за словами ознайомлених людей, сказав підготувати пропозицію, обговорити з колегами, а потім – якщо конференція схвалить – можливо, будуть її реалізовувати.

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За словами журналістів, думки Республіканської партії щодо структурування кредитної угоди виглядають приблизно так: хоча президент Джо Байден попросив 60 мільярдів доларів для України, більша частина цих грошей – 48 мільярдів доларів – буде перекачана назад в американську оборонно-промислову базу. Озброєння в кінцевому підсумку буде відправлено в Україну, але ці гроші підтримають американські робочі місця.

"Таким чином, залишається близько 12 мільярдів доларів, які можна спрямувати безпосередньо в Україну. На думку республіканців, цю суму можна надати у вигляді позики під низькі відсотки або взагалі безвідсотково", – йдеться у статті.

Автори також вказують, що деякі республіканці підтримують зв'язок з оточенням Трампа, щоб дізнатися, чи зможе колишній президент схвалити цю ідею. Чи погодяться демократи з цим планом, поки що незрозуміло. Деякі з них заперечували проти ідеї позики в минулому. Але республіканці вважають, що вони врешті-решт погодяться.

Надання кредитів, від яких можна відмовитися, також могло б зменшити деякі занепокоєння. Один із високопоставлених демократів сказав Politico, що члени партії хочуть знайти рішення для України і готові брати участь у переговорах, якщо це допоможе зрушити справу з мертвої точки.

"Всі готові говорити, якщо люди діють з добрими намірами. Питання в тому, чи намагаються вони дійти до якогось реального рішення?", – сказав він.

Допомога США

Раніше УНІАН писав, що Палата представників може направити власний законопроект про допомогу Україні, який буде суттєво відрізнятись від затвердженого Сенатом США. Джонсон запропонував перетворити допомогу у програму позики або ленд-лізу.

Однак анонсований спікером Палати представників Конгресу США Майком Джонсоном новий законопроект про військове фінансування для Києва має багато питань.

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