Політики обох партій визнають складну ситуацію, в якій опинився спікер Джонсон.

У вівторок, 19 березня, Палата представників Конгресу США повертається до Вашингтона з нагальним питанням надання військової допомоги Україні, але без формального дедлайну і без чіткої стратегії, пише The Hill.

Зазначається, що нижня палата працюватиме лише чотири дні перед двотижневими святковими канікулами, і прихильники Києва, включно з провідними демократами в обох палатах, закликають спікера Палати представників Майка Джонсона затвердити додаткову допомогу до кінця тижня.

"Ми не можемо роз'їхатися по домівках на Песах і Великдень, ми повинні затвердити цю допомогу Україні", – заявила колишній спікер Ненсі Пелосі.

Проте до п'ятниці, 22 березня, у Конгресу закінчується термін фінансування уряду, і Джонсон не дав жодних ознак того, що він готовий швидко просуватися по пакету зовнішньої допомоги, а також не розкрив деталей такого законодавства. Більше того, спікер заявив, що хоче спочатку зосередитися на фінансуванні уряду і лише потім перейти до інших питань.

За словами журналістів, такий графік відтермінує найперші можливі дії щодо України до 9 квітня – за три тижні, коли Палата представників повернеться до Капітолію після тривалих святкових канікул.

Вказано, що ультиматуми демократів покликані чинити політичний тиск на лідерів Республіканської партії в Палаті представників, щоб вони розглянули сенатський пакет зовнішньої допомоги, попри те, що Джонсон обіцяв надіслати новий документ. Це питання стало величезним викликом для Джонсона, який намагається надати більше військової допомоги Україні, не викликаючи бунту серед республіканців.

Таємниця того, як Джонсон планує надавати допомогу Україні, поглиблюється з кожним днем, коли наближається момент для прийняття рішення. Минулого тижня він заявив, що будь-яке українське законодавство, швидше за все, буде "окремим" законопроектом і розглядатиметься за прискореною процедурою, відомою як "призупинення дії правил", йдеться у статті.

Автори пояснюють: Джонсон мав на увазі, що допомога Україні не буде залежати від обов'язкового ухвалення законів, таких як державне фінансування. Але це не обов'язково означає, що вона буде вільною від положень про кордон.

Помічник Джонсона також сказав, що компоненти законопроекту або серії законопроектів все ще опрацьовуються з депутатами, і керівництво не надало жодних гарантій того, що вони зможуть щось просунути.

Під час розмови з республіканцями на виїзному засіданні Джонсон запропонував внести зміни до законопроекту про зовнішню допомогу, щоб зробити її не грантом, а програмою позики або лізингу. Він також додав, що безпека кордонів все ще є частиною розмови, але залишається незрозумілим, як це приверне підтримку демократів.

Важкий вибір для Джонсона

Політики обох партій визнають складну ситуацію, в якій опинився Джонсон, щодо питання допомоги України.

"В інтересах усіх не зволікати. Однак ми працюємо в розділеному уряді з незначною більшістю. Управління державним фінансуванням та іншими пріоритетами зовнішньої допомоги в цьому середовищі вимагає підтримки кожного. Я впевнений, що спікер Джонсон швидко втягне цю нитку в голку", – заявив депутат Грег Мерфі (республіканець), прихильник допомоги Україні.

Питання допомоги США

Раніше УНІАН писав, що анонсований спікером Палати представників Конгресу США Майком Джонсоном законопроект про військове фінансування для Києва має багато питань.

Також Джонсон заявив, що очікує ухвалення майбутнього законопроекту про допомогу за допомогою голосів демократів з використанням календаря призупинення роботи Палати представників.

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