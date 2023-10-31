Вони представлять стратегію Білого дому стосовно допомоги Україні та Ізраїлю.

Сьогодні Комітет з асигнувань Сенату США заслухає очільника Пентагону Ллойда Остіна та держсекретаря США Ентоні Блінкена щодо стратегії Білого дому стосовно допомоги Україні та Ізраїлю. Ці слухання стануть одним із перших маркерів того, чи зможе адміністрація Джо Байден заручитися підтримкою Конгресу щодо свого запиту на виділення 106 мільярдів доларів (з них 61 – для України) на допомогу країнам-партнерам, пише Washington Post.

Як стало відомо виданню, у своїх свідченнях в Сенаті Блінкен та Остін наполягатимуть на необхідності надання допомоги Ізраїлю та Україні, наголошуючи на вирішальному значенні цієї підтримки для просування зовнішньополітичних інтересів США.

Позиція Сенату щодо допомоги Україні

Голова Комітету з асигнувань Сенату Петті Мюррей, як передбачається, також наголошуватиме на необхідності цієї підтримки.

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"Америка повинна міцно підтримувати наших союзників, диктаторам не можна дозволяти вторгатися в суверенні демократії, тероризм не можна терпіти, і ми не можемо ігнорувати гуманність і крики про допомогу від цивільних осіб, які опинилися в центрі конфлікту та перехресного вогню, яких ми повинні захистити", – цитує WP письмову версію коментарів Мюррей.

Демократ і лідер більшості в Сенаті Чак Шумер напередодні закликав республіканців протистояти "хибним спокусам ізоляціонізму", пише AP.

"Прямо зараз Америка стикається з неминучим моментом істини: демократія та свобода зазнають нападів по всьому світу, яких ми не бачили з часів закінчення холодної війни", – заявив він.

Лідер республіканської меншості в Сенаті Мітч МакКоннелл напередодні виступив проти членів власної партії, які виступали проти подальшої допомоги Україні. Він наполягав на включенні допомоги Україні до нового пакету фінансування, попри те, що Палата представників наполягає на окремому пакеті тільки для Ізраїлю.

Військова допомога США Україні - це треба знати

Адміністрація президента США Джо Байдена запросила у Конгресу 106 мільярдів доларів. Ці кошти передбачалося надати, зокрема, для допомоги Україні у війні з Росією, Ізраїлю у війні з ХАМАС та іншим іноземним державам. Понад половину (61 мільярд доларів) пропонувалося виділити саме на підтримку України.

Пізніше республіканець з Луїзіани Майк Джонсон, якого напередодні було обрано спікером Палати представників Конгресу США, виступив за окремий розгляд додаткового фінансування для України та Ізраїлю. Він заявив, що буде запропоновано окремий пакет для Ізраїлю на суму 14,5 мільярдів доларів (це трохи більше, ніж просила адміністрація Байдена). Цей пакет буде відокремлений від допомоги Україні.

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