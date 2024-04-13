Трамп заявив, що допомога Україні має бути надана у формі кредиту.

Дональд Трамп заявив, що підтримає додаткову допомогу Україні в її війні проти Росії, якщо вона буде надана у формі кредиту, повідомляє The Hill.

"Ми розглядаємо це прямо зараз... і ми думаємо про те, щоб зробити це у формі кредиту, а не просто подарунка", - сказав Трамп.

Трамп протягом кількох місяців висловлював скептицизм з приводу надання США допомоги Україні в її війні проти Росії, стверджуючи, що підтримка України не є життєво важливим американським інтересом і що Європа повинна надавати основну частину допомоги. Його погляди мали великий вплив серед його союзників у Конгресі, що ускладнювало проходження допомоги Україні в Палаті представників, контрольованій Республіканською партією.

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"Ми продовжуємо роздавати подарунки на мільярди і мільярди доларів, і ми проаналізуємо це... Але набагато важливішим для мене є той факт, що Європа повинна зробити крок вперед і дати гроші. Вони повинні зрівняти рахунок. Якщо вони не зрівняють рахунок, я буду дуже засмучений цим, тому що вони постраждають набагато більше, ніж ми", - заявив Трамп.

Допомога Україні від США

Конгрес США з жовтня не може ухвалити нову масштабну програму військової допомоги Україні, що сильно погіршує ситуацію на полі бою для ЗСУ.

Попри те, що допомогу блокують республіканці, Білий дім навіть не намагається шукати альтернативні варіанти підтримки Києва. "Плану Б" у Байдена просто немає.

Раніше повідомлялося, що республіканці в Конгресі США серйозно розглядають, як один із можливих варіантів вирішення багатомісячної боротьби за підтримку України, надання принаймні частини допомоги у вигляді позики.

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