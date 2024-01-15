Зокрема, у Швейцарії відзначають важливість відбудови України.

Швейцарія виділяє 1,5 мільярдів франків на підтримку України на період 2025-2028 років. Як передає кореспондент УНІАН, про це президентка Швейцарської Конфедерації Віола Амхерд сказала на спільній прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським.

"На підтримку України Швейцарія запланувала на період наступної стратегії з міжнародної співпраці з 2025-го до 2028-го року півтори мільярда франків", - сказала Амхерд.

Вона зазначила, що відбудова України має стратегічне значення для стабільності континенту, а політичним компасом для відбудови слугують принципи, узгоджені на конференції з питань відновлення України, яка відбулася в швейцарському місті Лугано у липні 2022 року.

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Також Амхерд зазначила, що сьогодні обговорювалася необхідність найкращої координації допомоги з міжнародною спільнотою.

"Для відновлення України центральним питанням є очищення від мін. У вересні Федеральна рада оголосила гуманітарне розмінування пріоритетом і затвердила розрахований на чотири роки пакет допомоги обсягом у 100 мільйонів франків", - сказала президентка Швейцарії.

За її словами, у жовтні у Женеві відбудеться конференція з цього питання.

Своєю чергою, як сказав Зеленський, сьогодні було обговорено нову програму довготермінової підтримки.

Зеленський вдячний швейцарській стороні за домовленість, що "наші команди вже від завтра розпочинають підготовку до проведення у Швейцарії на рівні лідерів глобального саміту миру".

"Це саміт має наповнити необхідною енергією усе, що вже вдалося досягнути та має визначити, що завершення війни має бути виключно справедливим, а відновлення сили міжнародного права дійсно повним", - наголосив Зеленський.

За його словами, Україна відкрита до усіх країн світу, аби вони взяли участь у глобальному саміті миру, якщо вони поважають суверенітет і територіальну цілісність України.

"Тому, робіть висновки, кого ми запрошуємо. Ми б хотіли, щоб країни глобального півдня обов'язково були присутні", - сказав Зеленський.

Він нагадав, що в останній зустрічі радників з питань національної безпеки та політичних радників у Давосі брали участь представники понад 80 країн. "Дуже важливо, щоб усі ці представники, щоб їхні лідери були на саміті", - сказав Зеленський.

Президент України сказав, що дуже важливо показати, що увесь світ проти агресії Росії і що увесь світ виступає за справедливий мир.

"Усі пункти (української Формули миру - УНІАН) засновані на Статуті ООН. Я думаю, що там немає ніяких сюрпризів. Якщо дійсно країни хочуть, щоб закінчилась війна, вони будуть підтримувати наш план", - наголосив Зеленський.

Він додав, що план України відкритий до залучення усіх країн.

Також глава держави зазначив, що Китай відіграє велику роль у світі. "Ми б дуже хотіли, щоб Китай також був залучений до нашої Формули, а також обов'язково до саміту. Але ж, ви знаєте, не усе залежить від нашого бажання. Подивимось. Будемо сподіватись, що усі цивілізовані країни будуть залучені до саміту миру", - сказав Зеленський.

Разом з тим, Зеленський подякував Швейцарії за роботу у розмінуванні.

"Наразі 174 тис кв.км. нашої території забруднені російськими мінами та боєприпасами, що не розірвалися. Будь-які державі світу було би дуже складно впоратися самостійно з таким завданням. На щастя, Україна має друзів, які допомагають. Швейцарія серед них. Ми обговорили проведення двох конференцій щодо розмінування цього року навесні і восени", - сказав Зеленський.

Також Зеленський сказав, що критично важливо разом продовжити роботу на санкційному напрямку.

"Санкції проти Росії, які вже застосовані, мають бути максимально дієвими. Україна розраховує на підтримку Швейцарії в глобальній роботі для блокування усіх схем обходу санкцій. Наразі ми бачимо, що російські ракети, які тероризують наші міста та інша інша зброя, яку вони використовують - робота їхнього ВПК - все це базується на тіньових зв'язках з провідними країнами світу. У кожній російські ракеті десятки компонентів, які створені компаніями з інших країн, зокрема, і з Європи. І без такої електронної компонентної бази російській терор став би значно меншим, бо стало би значно складнішим виробництво Росією ракет", - сказав Зеленський.

Війна в Україні: підтримка Швейцарії

Як повідомляв УНІАН, Швейцарія заморозила фінансові активи, що належать росіянам, на суму близько $8,81 млрд в рамках санкцій, покликаних покарати Москву за війну проти України.

Через свій нейтральний статус Швейцарія категорично відмовляється допомагати Україні зброєю, але надає гуманітарну підтримку. Зокрема Швейцарія вирішила надати додаткові гроші на підтримку кількох неурядових організацій, які надають допомогу громадянам України в умовах зими.

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