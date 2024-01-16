Президент Європейської комісії закликала забезпечити Україні передбачуване фінансування.

Очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляйен різко висловилася до опонентів, які не хочуть підтримувати економіку України у війні грошима Євросоюзу.

Вона акцентувала, що Україна має повернути свої законні території. Для цього у Києва має мати достатньо сил та засобів, щоб стримувати майбутні атаки Росії. З огляду на це, ЄС має забезпечити "передбачуване" фінансування українцям, заявила чиновниця під час виступу у Давосі.

"Ми повинні продовжувати підтримувати їхній опір. Українці потребують передбачуваного фінансування протягом 2024 року і надалі", - цитує The Gardian.

Також глава ЄК акцентувала, що Україні у протистоянні з Росією потрібна надія. Нація повинна знати, яке краще майбутнє для своїх дітей зараз відстоює. "А краще майбутнє України називається Європа", - вказала фон дер Ляйен.

Угорщина блокує фінансову допомогу Україні

Нагадаємо, наразі головним критиком щодо надання фінансової допомоги Україні виступає Віктор Орбан (прем'єр-міністр Угорщини). Йдеться про 50 млрд євро, який ЄС не зміг погодити Україні через вето чиновника.

Наразі більшість країн ЄС критикують подібні дії Орбана. Естонська прем'єр-міністр Кайя Каллас, а також прем'єр Бельгії Олександр де Кроо запевняли, що підтримують Україну. Наразі обговорення щодо позиції Орбана "проти" 50 млрд євро допомоги заплановане серед лідерів ЄС на наступний місяць.

Це питання хочуть підняти в рамках саміту Євросоюзу, який з січня перенесли на 1 лютого.

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