Президент України Володимир Зеленський на зустрічі з прем'єр-міністром Великобританії Ріші Сунаком у Києві обговорив питання миру. Він запропонував підтримати українську формулу, представлену на саміті G20.
Під час спільного виступу перед пресою Зеленський заявив: "Українська формула миру дуже конкретна і цілком реалістична. Одна з переваг нашої формули миру — це можливість для наших партнерів проявити лідерство в реалізації цієї формули. Ми пропонуємо нашим друзям проявити себе в тому, в чому вони найбільш сильні. Саме на цій основі обговорили сьогодні можливості Великобританії стати співавтором миру в Україні та в усій Європі".
Основні пункти української формули миру
- Радіаційне та ядерне збереження;
- Продовольча безпека;
- Енергетичне збереження;
- Звільнення всіх полонених і депортованих;
- Виконання Статуту ООН: відновлення територіальної цілісності та світового порядку;
- Виведення російської армії і припинення бойових дій;
- Повернення справедливості;
- Протидія екоциду;
- Недопущення ескалації;
- Фіксація закінчення війни.
Переговори між Україною і Росією: остання інформація
Зеленський під час спілкування з журналістами 16 листопада розповів, що західні партнери передали йому сигнали від Путіна про готовність до переговорів. Президент України запропонував публічну форму дипломатичних бесід, адже Росія "веде публічну війну".
Прес-секретар президента Російської Федерації Дмитро Пєсков відповів на це: "Таких переговорів не буває. А тим більше публічні переговори в такій мірі".
Пєсков також визнав терористичні удари рашистів по енергетичних об'єктах України спробою схилити нашу країну до переговорів і поступок.
Як повідомили у ГУР МО, військові поразки Росії посилюють бажання кремлівського режиму розпочати переговори. Але для ведення ефективних дипломатичних бесід з РФ необхідно прогнати окупантів з України.