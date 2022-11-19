Відповідну формулу президент представив на саміті G20.

Президент України Володимир Зеленський на зустрічі з прем'єр-міністром Великобританії Ріші Сунаком у Києві обговорив питання миру. Він запропонував підтримати українську формулу, представлену на саміті G20.

Під час спільного виступу перед пресою Зеленський заявив: "Українська формула миру дуже конкретна і цілком реалістична. Одна з переваг нашої формули миру — це можливість для наших партнерів проявити лідерство в реалізації цієї формули. Ми пропонуємо нашим друзям проявити себе в тому, в чому вони найбільш сильні. Саме на цій основі обговорили сьогодні можливості Великобританії стати співавтором миру в Україні та в усій Європі".

Основні пункти української формули миру

Радіаційне та ядерне збереження;

Продовольча безпека;

Енергетичне збереження;

Звільнення всіх полонених і депортованих;

Виконання Статуту ООН: відновлення територіальної цілісності та світового порядку;

Виведення російської армії і припинення бойових дій;

Повернення справедливості;

Протидія екоциду;

Недопущення ескалації;

Фіксація закінчення війни.

Переговори між Україною і Росією: остання інформація

Зеленський під час спілкування з журналістами 16 листопада розповів, що західні партнери передали йому сигнали від Путіна про готовність до переговорів. Президент України запропонував публічну форму дипломатичних бесід, адже Росія "веде публічну війну".

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Прес-секретар президента Російської Федерації Дмитро Пєсков відповів на це: "Таких переговорів не буває. А тим більше публічні переговори в такій мірі".

Пєсков також визнав терористичні удари рашистів по енергетичних об'єктах України спробою схилити нашу країну до переговорів і поступок.

Як повідомили у ГУР МО, військові поразки Росії посилюють бажання кремлівського режиму розпочати переговори. Але для ведення ефективних дипломатичних бесід з РФ необхідно прогнати окупантів з України.

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