Він каже, що протистояння РФ може привести світ до ядерної війни.

Колишній президент Франції Ніколя Саркозі заявив, що Україна повинна відмовитися від вступу в НАТО і Європейський Союз.

В ефірі телеканалу BFMTV він сказав, що для завершення війни потрібно "говорити з Путіним". "У цій війні загинуло 500 000 чоловік. Є агресор - Росія, Путін. І є жертва - Україна. Але чи можемо ми подумати про те, як вийти з цієї позиції?" - запитав Саркозі.

За словами екс-президента, є два рішення для припинення війни: знищення Росії і дипломатична дискусія. "Але ми не збираємося знищувати другу за величиною ядерну державу світу, інакше світ ризикує скотитися до тотальної війни", - додав він.

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Також він переконаний, що люди, які вважають розмови з Путіним неможливими, "як правило, ті, хто ніколи з ним не зустрічався". Саркозі повторив, що Україна повинна "зберігати нейтралітет".

"Коли махаєш мулетою перед носом бика, не дивуйся, якщо він зарядить", - заявив він.

Скандальні заяви Саркозі про Україну

Влітку екс-президент Франції заявив, що разом з Ангелою Меркель "боровся" проти вступу України і Грузії в НАТО, щоб не підживлювати "антизахідну параною" Путіна.

Він запропонував Україні відмовитися від своїх планів стати членами Північноатлантичного Альянсу і Євросоюзу.

В Офісі президента сказали, що такими заявами Саркозі фактично закликає Росію продовжувати геноцидну війну проти України.

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