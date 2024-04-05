При цьому він вкотре наголосив на необхіності того, щоб Конгрес схвалив запит президента США Джо Байдена на додатковий бюджет.

Сполучені Штати Америки та союзники збираються подвоїти зусилля в питанні пошуку ресурсів для, яких потребує Україна. Таку заяву зробив за підсумками зустрічей у штаб-квартирі НАТО держсекретар США Ентоні Блінкен.

Він наголосив, що за останні місяці Україна досягла певного прогресу. Зокрема, она відтіснила російський флот у Чорному морі, відкривши судноплавні шляхи для експорту зерна. Крім того, Україна залучає все більше приватних інвестиції, і хоробро утримує позиції на полі бою перед обличчям російського наступу. Він також згадав про прогрес у реформах у сферах управління та безпеки.

"Але ми також знаємо це: Україні терміново потрібна додаткова допомога. Ми чули сьогодні безпосередньо від міністра закордонних справ Кулеби, що кожен день без подальшої допомоги ставить захисників України та її цивільне населення під ще більшу небезпеку. Наша підтримка особливо важлива, оскільки низка країн допомагає Росії розбудовувати свою оборонно-промислову базу та продовжувати чинити агресію проти України", – сказав держсекретар США.

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Блінкен зауважив, що Китай продовжує надавати матеріали для підтримки оборонно-промислового комплексу Росії. Також підтримку Москві надають КНДР та Іран, "і все це підживлює військову машину Путіна".

"З точки зору запасів обладнання, матеріалів, – одна з речей, про яку ми сьогодні говорили, це те, що всі повертаються назад і негайно і уважно дивляться на те, що може бути доступним (для передачі). Ми знаємо, які потреби в України: ППО, артилерія, боєприпаси. Тож я вважаю, виходячи з того, що я почув сьогодні, що всі, включно зі Сполученими Штатами, збираються подвоїти зусилля і, якщо необхідно, подвоїти пошук ресурсів, яких Україна продовжує потребувати", – наголосив Блінкен.

При цьому він вкотре наголосив на необхіності того, щоб Конгрес схвалив запит президента США Джо Байдена на додатковий бюджет.

"Що стосується фінансування для України, то найважливіше, найневідкладніше – отримати схвалення додаткового бюджету. Це було б безпосереднім і найважливішим джерелом додаткових коштів, які потрібні Україні, щоб допомогти їй продовжувати захищатися від російської агресії", – сказав він.

Допомога Україні: останні заяви партнерів

Кілька країн-членів НАТО пообіцяли знайти додаткові системи протиповітряної оборони для України. Про це заявив генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору Єнс Столтенберг. За його словами, Альянс також розгляне надання запасних частин та снарядів до тих систем, які вже перебувають в Україні.

Тим часом Латвія передасть Україні партію дронів. Крім того, країна оголосила про підтримку чеської ініціативи з закупівлі боєприпасів для України. Латвія надасть на це 10 мільйонів євро.

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