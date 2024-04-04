Також Рига підтримує чеську ініціативу з закупівлі боєприпасів для України та внесе на це 10 мільйонів євро

Латвія вже цього місяця готує новий пакет військової допомоги для України, передасть партію дронів та надасть кошти у чеську ініціативу щодо закупівлі боєприпасів для України.

"Вже цього місяця передбачається наступний пакет військової допомоги. І ми передбачили пожертви як на матеріально-технічні речі, так і амуніцію й озброєння, які є у нас. Особливо амуніція дуже важлива для України. Це ми також обговорили сьогодні на зустрічі з прем’єр-міністром. Дуже важливі вибухові речовини, транспорт, зброя, індивідуальне екіпірування", - повідомила прем’єр-міністр Латвії Евіка Сіліня під час спільної прес-конференції з прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем.

Крім того, Латвія підтримує чеську ініціативу з закупівлі боєприпасів для України. Країна внесе на це 10 мільйонів євро.

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"Зовсім скоро ми плануємо надіслати перші дрони вартістю загально на 1 мільйон євро. Дрони вже перевірені. Наші колеги визнали їх такими, що відповідають вимогам", - сказала вона.

За її словами, у квітні загальна військова підтримка Латвії для України буде сягати 372 мільйона євро, що дорівнює 0,25% від ВВП Латвії.

Підтримка країн Балтії - останні новини

3 квітня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час спільної прес-конференції з прем’єр-міністром Естонії Каєю Каллас заявив, що з початку повномасштабної війни Естонія виділила Україні військову допомогу на суму більш ніж 520 мільйонів євро, що складає приблизно 1,4% від естонського ВВП.

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