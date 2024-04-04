У квітні загальна військова підтримка Латвії для України буде сягати 372 мільйона євро\ фото ua.depositphotos.com

Латвія вже цього місяця готує новий пакет військової допомоги для України, передасть партію дронів та надасть кошти у чеську ініціативу щодо закупівлі боєприпасів для України. 

"Вже цього місяця передбачається наступний пакет військової допомоги. І ми передбачили пожертви як на матеріально-технічні речі, так і амуніцію й озброєння, які є у нас. Особливо амуніція дуже важлива для України. Це ми також обговорили сьогодні на зустрічі з прем’єр-міністром. Дуже важливі вибухові речовини, транспорт, зброя, індивідуальне екіпірування", - повідомила прем’єр-міністр Латвії Евіка Сіліня під час спільної прес-конференції з прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем.

Крім того, Латвія підтримує чеську ініціативу з закупівлі боєприпасів для України. Країна внесе на це 10 мільйонів євро.

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"Зовсім скоро ми плануємо надіслати перші дрони вартістю загально на 1 мільйон євро. Дрони вже перевірені. Наші колеги визнали їх такими, що відповідають вимогам", - сказала вона. 

За її словами, у квітні загальна військова підтримка Латвії для України буде сягати 372 мільйона євро, що дорівнює 0,25% від ВВП Латвії.

Підтримка країн Балтії - останні новини

3 квітня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час спільної прес-конференції з прем’єр-міністром Естонії Каєю Каллас заявив, що з початку повномасштабної війни Естонія виділила Україні військову допомогу на суму більш ніж 520 мільйонів євро, що складає приблизно 1,4% від естонського ВВП. 

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