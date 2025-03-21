Планувалося витратити ці кошти на 2 млн артилерійських снарядів.

Лідери Європейського Союзу на саміті в Брюсселі не змогли домовитися про надання 5 мільярдів євро для закупівлі 2 млн артилерійських снарядів для України цього року. Як пише Bloomberg, деякі країни, включно з Францією та Італією, відмовилися брати на себе зобов'язання щодо конкретних фінансових обсягів.

Раніше цього року Кая Каллас висунула пропозицію про те, щоб країни ЄС надали до 40 млрд євро військової допомоги у 2025 році. Допомога буде добровільною, але учасників закликатимуть вносити внески грошима або обладнанням. Після того, як кілька країн висловили заперечення, дебати цього тижня були звужені, щоб зосередитися на компоненті боєприпасів.

Водночас Італія та інші країни просять більше технічних і фінансових подробиць і заявили, що ініціатива все ще перебуває в розробці. Французькі дипломати заявили, що, хоча вони поділяють мету зусиль, пріоритетом є реалізація частини ЄС у розмірі 18 мільярдів євро з кредитного пакета Групи семи для Києва.

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При цьому прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо підтримав ініціативу - і поскаржився на перешкоди з деяких столиць ЄС. Він сказав, що багато країн "не виконують належним чином" постачання зброї в Україну.

Проте інші представники критикували передчасну оцінку зобов'язань держав-членів до того, як було отримано згоду на підтримку. Так, президент Литви Гітанас Науседа сказав, що встановлення цифр "було зроблено навпаки".

"Може скластися враження, що хтось робить недостатньо, але готовність підтримати Україну є, навіть якщо зараз її важко кількісно оцінити", - сказав Науседа журналістам.

Допомога Україні від ЄС

Раніше Європейська комісія презентувала деталі нової оборонної ініціативи ЄС, за якою країни-члени матимуть доступ до кредитів на 150 млрд євро. У рамках такої ініціативи ЄС надаватиме Україні щорічно 2 млн боєприпасів.

Також 20 березня Україна отримала другий транш від ЄС, забезпечений доходами від заморожених російських активів.

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