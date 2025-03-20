Кошти будуть спрямовані на пріоритетні видатки держбюджету.

Україна отримала 1 мільярд євро від Європейського Союзу в межах ініціативи ERA. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, це вже другий транш від ЄС, забезпечений доходами від заморожених російських активів. Кошти будуть спрямовані на пріоритетні видатки держбюджету. Загалом за ініціативою G7 європейські партнери надали Україні вже 4 мілярда євро.

"Заморожені російські активи мають працювати на користь нашої держави. І ми будемо працювати над тим, щоби повністю їх конфіскувати та спрямувати на відбудову України", - наголосив прем'єр.

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Міжнародна допомога Україні - останні новини

17 березня Рада Європейського Союзу затвердила виділення Україні 3,5 мільярда євро в межах ініціативи Ukraine Facility. Кошти будуть спрямовані на пріоритетні та важливі для людей бюджетні видатки.

За результатами березневого саміту лідери Євросоюзу заявили, що у цьому році ЄС надасть Україні допомогу обсягом 30,6 мільярда євро. Очікується, що виплати в рамках ініціативи Ukraine Facility сягнуть 12,5 мільярда євро, а виплати в рамках ініціативи країн "Великої сімки" ERA, отримані від заморожених російських активів, становитимуть 18,1 мільярда євро.

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