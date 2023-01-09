Він зазначив, що ситуація з безпекою в Європі змінилася назавжди.

Виступаючи на безпековій конференції в Салені, Швеція, Генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору (НАТО) Єнс Столтенберг закликав посилити підтримку України.

Про це повідомляє Голос Америки. Під час свого виступу Генсек заначив, що недооцінка Росії може призвести до "значних наслідків для безпеки Північного регіону".

"Неможливо сказати, коли і як закінчиться війна в Україні. Але ми знаємо, що більшість війн закінчуються за столом переговорів. Швидше за все, і ця. Те, чого українці зможуть досягти за столом переговорів, залежить від їхньої сили на полі бою. Отже, якщо ми хочемо мирного рішення шляхом переговорів, за якого Україна виживе як незалежна демократична країна в Європі, найшвидший спосіб досягти цього – це підтримати Україну. Зброя, насправді - шлях до миру", - сказав Генсек.

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Він також зазначив що ситуація з безпекою в Європі змінилася назавжди. "Режим у Москві хоче іншої Європи. Вона хоче контролювати сусідні країни, а демократію та свободу бачить як загрозу. Це ставить Росію в положення постійної конфронтації із Заходом. Тому навіть якщо ця війна закінчиться, проблеми в наших відносинах з Росією залишаться", - зауважив Столтенберг.

Він зазначив, що українські війська завдали великих втрат Росії в Україні, але росіяни знову продемонстрували готовність йти на великий ризик і нести великі людські втрати.

"Вони вже мобілізували 200 000 додаткових військ. Крім того, ми знаємо, що вони можуть отримати багато нового матеріалу, і, можливо, найголовніше, немає жодних ознак того, що амбіції Росії змінилися. Недооцінювати Росію небезпечно", - сказав Столтенберг.

Новий наступ Росії

Як повідомляв УНІАН, міністр оборони України Олексій Резніков заявляв, що російська армія у лютому спробує посилити наступальні операції проти українських військ.

1 січня Столтенберг заявив, що вважає, що окупаційні війська Російської Федерації можуть розпочати новий наступ, і тому треба продовжувати надавати Україні оборонну підтримку.

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний заявляв, що Росія готує близько 200 тисяч нових солдатів і може знову піти на Київ.

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