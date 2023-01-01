Також у НАТО бачать, що росіяни мобілізують більше сил, поповнюючи лави свої військових.

У НАТО вважають, що РФ не має наміру відмовлятися від своєї головної мети – встановлення контролю над Україною – та готується до тривалої війни з можливою спробою нового наступу.

Про це генсек НАТО Єнс Столтенберг сказав в інтервʼю російській службі "Бі-бі-сі". Він підкреслив, що в цій ситуації західні партнери мають планувати довгострокову допомогу Україні у війні з Росією.

За його словами, успіхи української армії не повинні створювати, можливо, оманливого відчуття швидкої перемоги Києва. Росія провела мобілізацію й поповнила лави свої військових, багато хто з мобілізованих зараз проходить навчання. Усе це свідчить про те, що ворог готується продовжувати війну та можливо спробує знову здійснити наступ, зазначив Столтенберг.

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На думку Столтенберга, найімовірніше, що ця війна закінчиться за столом переговорів, як і більшість воєн. Втім, умови цих переговорів залежатимуть від співвідношення сил на полі бою.

Тому якщо ми хочемо, щоб мирний договір закріплював положення, що Україна здобула перемогу як суверенна, незалежна, демократична держава Європи, ми повинні забезпечити Україні підтримку. У тому числі військову підтримку, тому що це єдиний спосіб переконати Росію сісти за стіл переговорів і визнати Україну як суверенну, незалежну державу Європи – підсумував генсек НАТО.

Раніше Столтенберг вже казав, що постачання зброї Україні – це найшвидший шлях до миру, а українські атаки на військові об'єкти в Росії є абсолютно законними.

Коментуючи можливість надання Україні ракет середньої дальності, Столтенберг сказав, що "існує постійний діалог між союзниками та з Україною щодо конкретних систем".

Яке озброєння потрібне Україні в 2023 році

З початку російського вторгнення Україна отримала від інших країн різноманітну військову допомогу: від ЗРК до боєприпасів чи одягу для військових. Надане озброєння допомогло українським захисникам зупинити ворога та звільнити частину окупованих територій нашої країни.

Останньою гучною "новинкою стала передача ЗСУ комплексів Patriot, які увійшли до нового пакету допомоги від США. Проте через необхідність підготувати військових до роботи з цими ЗРК та питання логістики українські військові зможуть розпочати використовувати надані США систем не раніше кінця весни 2023 року.

Раніше міністр оборони України Олексій Резніков говорив, що західні партнери поки не наважуються давати Україні зброю, яка може вражати на відстані 300 і більше кілометрів. Він зазначив, що питання про "не ескалацію" з боку західних партнерів звучить постійно.

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