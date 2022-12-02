Генсек НАТО також додав, що забезпечення справної роботи вже поставлених систем так само важливе, як і передача нових.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг каже, що ще "занадто рано" робити висновки щодо заклику Польщі перекинути в Україну запропоновані Німеччиною системи ППО Patriot. Про це він заявив під час зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцем, пише CNN.

"Важливо відокремити дискусію про ті три "Patriot", які Німеччина запропонувала для захисту повітряного простору Польщі, від питання про додаткові ППО для України", — заявив Столтенберг.

Він підкреслив, що Україна в будь-якому випадку потребує додаткових засобів захисту неба від російських ракет. Столтенберг також додав, що забезпечення справної роботи вже поставлених систем так само важливе, як і передача нових.

Відео дня

"Є потреба в боєприпасах до існуючих систем, є потреба в запасних частинах і обслуговуванні", — сказав Столтенберг.

Patriot для України

Після того, як ракети української ППО впали на території Польщі під час відбиття російської атаки, Німеччина запропонувала Варшаві захистити своє небо комплексами Patriot, розмістивши їх на кордоні з Україною.

Натомість прем’єр Польщі Матеуш Моравецький услід за польськими парламентарями й міністром оборони порадив Берліну передати Patriot для України.

У НАТО, своєю чергою, заявили, що рішення про передачу комплексів для України не вимагає додаткових консультацій – це може ухвалити Німеччина.

На що у Берліні відповіли розпливчато, гальмуючи передачу озброєння. Міністерка оборони Крістін Ламбрехт заявила, що Patriot – частина ППО НАТО, її використання має обговорюватися з союзниками.

Patriot - характеристики американського ЗРК

Американські комплекси мають потужні радари, здатні виявляти і розпізнавати більше 100 ворожих повітряних цілей.

Patriot використовують для протиракетного захисту військових баз, великих адміністративно-промислових центрів. За словами представника Командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Гната, у разі передачі установки Patriot прикриють до 120 км лінії фронту.

До складу одного комплексу входять багатофункціональна радіолокаційна станція, пункт управління вогнем, пускові установки М901 з ракетами МІМ104 і технічне обладнання.

Вас також можуть зацікавити новини: