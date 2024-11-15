Роль гендиректора Tesla в забезпеченні "ефективності уряду" при Трампі викликає побоювання щодо конфлікту інтересів.

Пост головного радника в адміністрації Дональда Трампа дає Ілону Маску величезні можливості для формування свого підходу до ринку електромобілів. Це рішення дасть змогу компанії Tesla отримати перевагу перед конкурентами.

Видання Politico пише, що поряд з отриманням вигоди від державних контрактів через свої компанії, такі як SpaceX, Маск - через Tesla - є провідним одержувачем федеральних коштів на будівництво зарядних пристроїв для електромобілів. При цьому він може відігравати роль у розробці національної політики в галузі штучного інтелекту, яка зачіпає його компанію xAI.

Маск також може вплинути на витрати Національного управління з безпеки дорожнього руху, яке розслідує діяльність Tesla у зв'язку з проблемами з технологією автономного водіння.

Відео дня

Під час передвиборчої кампанії Трамп заприсягся скасувати норми Агентства з охорони навколишнього середовища, які фактично змусили б широкомасштабне впровадження EV, і розкритикував податковий кредит у розмірі 7500 доларів, наданий адміністрацією Байдена людям для купівлі EV.

Зі свого боку Маск заявив, що ринок електромобілів без підтримки і з урізаними державними субсидіями може принести користь Tesla, послабивши її конкурентів.

Останнім часом Tesla стала одним із головних одержувачів грошей від адміністрації Байдена на створення федеральної мережі зарядки електромобілів. Станом на лютий мережа станцій Supercharger отримала понад 17 мільйонів доларів у вигляді грантів від двопартійного закону про інфраструктуру 2021 року. На той час Tesla встановила більше зарядних станцій, ніж будь-яка інша компанія, що отримала фінансування за цим законом.

У своїй новій ролі Маск може мати розбіжності з адміністрацією Трампа, якщо вона спробує відкликати в Каліфорнії дозвіл EPA на створення власних правил щодо викидів. Ці правила є джерелом держпідтримки для Tesla.

Каліфорнійська рада з повітряних ресурсів стимулює автовиробників до випуску EV, видаючи обмежену кількість кредитів на автомобілі з нульовим рівнем викидів. Tesla, яка виробляє тільки такі авто, продає свої кредити іншим автовиробникам, які не досягають своїх цілей. Лише за минулий квартал ці кредити принесли Tesla 739 мільйонів доларів.

Якщо адміністрація Трампа скасує право Каліфорнії регулювати автомобільні викиди, ця частина доходів Tesla зникне.

Маск отримає посаду в адміністрації Трампа - що відомо

Видання ABC News писало що Ілон Маск став впливовою фігурою в оточенні Трампа і тепер відіграє значну роль у формуванні майбутньої адміністрації президента США.

Трамп оголосив, що буде створено Департамент ефективності державного управління, який очолять мільярдер Ілон Маск і бізнесмен Вівек Рамасавамі. За його словами, Департамент буде надавати консультації і керівництво ззовні уряду і буде співпрацювати з Білим домом і Управлінням з управління та бюджету "для проведення структурної реформи і створення підприємницького підходу до уряду, небаченого раніше".

Вас також можуть зацікавити новини: