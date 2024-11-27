З Білого дому до законодавців прохання щодо допомоги Києву надійшло на початку поточного тижня, з'ясували журналісти.

Поки що чинний президент США Джо Байден "тихо і ненав'язливо" звернувся до законодавців із проханням виділити на допомогу Україні ще 24 мільярди доларів.

Адміністрація Байдена хоче додати нові видатки до урядового пакета фінансування, який законодавці можуть ухвалити в грудні, пише Politico, посилаючись на документ Адміністративно-бюджетного управління Білого дому.

"...Байден тихо і ненав'язливо звертається до законодавців із проханням виділити ще 24 мільярди доларів на допомогу Україні та заміну американської зброї, що була відправлена на боротьбу з Росією, до того, як він залишить свою посаду", - зазначається в матеріалі.

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За відомостями журналістів, прохання з Білого дому до законодавців надійшло 25 листопада:

"Два помічники конгресмена підтвердили деталі пропозиції і сказали, що Конгрес (до нього входять два законодавчі органи - Сенат і Палата представників, - Ред.) отримав її в понеділок".

Нагадаємо, Джо Байден виконуватиме обов'язки президента США, поки не відбудеться інавгурація новообраного глави держави Дональда Трампа. Захід заплановано на 20 січня наступного року.

У центрі уваги допомога українцям - що повідомлялося

Влада США вже виділила на допомогу Україні десятки мільярдів доларів. Зокрема, американська сторона надавала Києву техніку, озброєння та боєприпаси.

20 листопада Штати оголосили про новий пакет допомоги Україні, він став 70-м за час президентства Джо Байдена. Повідомлялося, що українська сторона отримає, у тому числі боєприпаси для американської реактивної системи залпового вогню HIMARS та безпілотні системи.

Пізніше державний секретар Штаті Ентоні Блінкен запевнив, що його країна забезпечить українців усім необхідним для того, щоб воювати впродовж наступного року.

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