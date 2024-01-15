Єврокомісар заявив, що Берлін намагається припинити підтримку Європейського фонду миру.

Європейський комісар з питань внутрішньої торгівлі та послуг Тьєррі Бретон дорікнув Німеччині в тому, що вона робить недостатньо для підтримки спільних зусиль Євросоюзу з надання військової допомоги Україні.

За його словами, замість цього Берлін зосередився на відправці Києву двосторонньої допомоги. Також він обурився тим, що Німеччина меншою мірою підтримує Європейський фонд миру.

"Сьогодні ми бачимо, що Німеччина намагається діяти поодинці, вона нікого не обдурила, і, зокрема, вона намагається припинити підтримку Європейського фонду миру", - цитує Бретона Politico.

Фонд є позабюджетним механізмом для фінансування офшорних військових місій Євросоюзу і надання допомоги союзникам шляхом відшкодування вартості військових поставок. Німеччина є найбільшим платником EPF, оскільки країни сплачують внески пропорційно своєму валовому національному доходу.

Шольц критикує обсяги допомоги Україні від ЄС

Нагадаємо, на початку цього року канцлер Німеччини заявив, що заплановані більшістю партнерів ЄС поставки зброї Україні "у будь-якому випадку занадто малі". Він закликав інші країни збільшити їх.

Також у ЗМІ з'явилася інформація про те, що Шольц висловив своє невдоволення і особисто президенту Франції. Нібито в Берліні вважають, що Париж робить недостатньо для допомоги Україні.

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