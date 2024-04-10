Україна не може більше чекати, їй негайно потрібні артилерійські боєприпаси та системи протиповітряної оборони. Про це заявив генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг, якого цитує The Guardian.
Він наголосив, що затримки з доставкою засобів протиповітряної оборони дають змогу росіянам вражати більше цілей, а через нестачу боєприпасів у ЗСУ агресор тисне на лінії фронту.
"Україна просто не може чекати. Їй потрібні протиповітряна оборона, боєприпаси та допомога зараз", – сказав Столтенберг.
Проблеми із західною військовою допомогою Україні
Як писав УНІАН, голова європейської дипломатії Жозеп Боррель розкритикував Євросоюз за нездатність допомогти Україні. За його словами, в Європі нараховується близько 100 систем Patriot, але європейці не можуть дати Україні хоча б кілька з них.
Тим часом росіяни продовжують нищити цивільну інфраструктуру України разом із населенням. Зокрема, лише сьогодні вдень на Харківщині агресор розбомбив поліклініку та аптеку, вбивши неповнолітню дівчину. Також сьогодні обстріляно ракетами Одещину - загинули 4 людини, включно з однією дитиною.