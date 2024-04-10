Столтенберг акцентував, що Україні нічим відбивати російські атаки ані в тилу, ані на передовій.

Україна не може більше чекати, їй негайно потрібні артилерійські боєприпаси та системи протиповітряної оборони. Про це заявив генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг, якого цитує The Guardian.

Він наголосив, що затримки з доставкою засобів протиповітряної оборони дають змогу росіянам вражати більше цілей, а через нестачу боєприпасів у ЗСУ агресор тисне на лінії фронту.

"Україна просто не може чекати. Їй потрібні протиповітряна оборона, боєприпаси та допомога зараз", – сказав Столтенберг.

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Проблеми із західною військовою допомогою Україні

Як писав УНІАН, голова європейської дипломатії Жозеп Боррель розкритикував Євросоюз за нездатність допомогти Україні. За його словами, в Європі нараховується близько 100 систем Patriot, але європейці не можуть дати Україні хоча б кілька з них.

Тим часом росіяни продовжують нищити цивільну інфраструктуру України разом із населенням. Зокрема, лише сьогодні вдень на Харківщині агресор розбомбив поліклініку та аптеку, вбивши неповнолітню дівчину. Також сьогодні обстріляно ракетами Одещину - загинули 4 людини, включно з однією дитиною.

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