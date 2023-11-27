Таким чином лідер більшості в Сенаті тисне на колег, щоб ті прийшли до згоди з цього питання.

Лідер більшості в Сенаті США Чак Шумер проведе голосування щодо допомоги для України та Ізраїлю, яку просить надати президент Джо Байден, вже 4 грудня.

Як повідомляє Politico, оголошення Шумера тисне на сенаторів, щоб вони прийшли до згоди про безпеку кордону в рамках законопроекту у який закладено виділення допомоги Україні та Ізраїлю.

За його словами, питання кордону наразі є "найбільшою перешкодою" у питанні надання коштів для цих двох союзників США. Водночас Шумер закликав демократів більше співпрацювати з республіканцями, щоб спробувати укласти угоду.

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Наразі майже напевно є 60 голосів за надання Україні ще десятків мільярдів допомоги, але республіканці відмовляються голосувати за це без угоди про кордон. Ініціатива Шумера стосовно голосування в Сенаті на початку грудня дає крайній термін для переговорів. Конгрес вже двічі ухвалював законопроекти про витрати цієї осені без допомоги Україні, і в новому році ситуація тільки ускладниться.

"Ніщо не зробить таких автократів, як Путін або Сі Цзіньпін зараз більш щасливими, ніж те, що Сполучені Штати вагаються у підтримці українського народу та його військових. Це не тільки українська або трансатлантична безпека, це також і американська безпека", - наголосив Шумер.

Війна в Україні - допомога США

Як пише Bloomberg, Сполученим Штатам Америки буде дуже важко ухвалити виділення нової допомоги Україні та Ізраїлю до кінця цього року через розбіжності у питанні прикордонної політики.

У Конгресі заявили, що великий пакет військової допомоги Україні та Ізраїлю мають ухвалити не пізніше Різдва, інакше через свята це питання знову застрягне на невизначений термін.

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