Союзники України в Конгресі США починають напружену боротьбу за виділення допомоги.

Нова допомога США для України ризикує не бути схваленою до середини грудня, а може бути і довше. Це ставить під сумнів здатність Вашингтона підтримувати поставки зброї, які життєво важливі для обороноздатності нашої країни.

Як пише Bloomberg, прихильники України в Конгресі ведуть важку боротьбу за широкий пакет допомоги, доля якого тепер сплутана партійною боротьбою з приводу прикордонної політики США і відокремлена від обов'язкових законопроектів, які вимагатимуть швидких дій.

Найбільш раннім терміном, коли Конгрес зможе завершити переговори і затвердити нову допомогу Україні, є середина грудня, - майже через два місяці після того, як президент Джо Байден вперше запросив 61 мільярд доларів для країни в її війні проти Росії.

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За словами представника Міноборони, США почали обмежувати потік військової допомоги через очікування.

Сенатори від обох партій планують найближчими днями працювати над угодою щодо пакету допомоги у поєднанні з прикордонною політикою, за який вони зможуть проголосувати після повернення до Вашингтона зі святкування Дня Подяки пізніше цього місяця.

"Нам потрібно змусити себе почати переговори наступного тижня. В українців закінчується паливо, зброя і боєприпаси", - заявив у четвер Кріс Кунс, демократ з Делаверу, який має тісні зв'язки з Байденом. Конгрес повинен діяти "в ті терміни, які мають значення".

Як пише Bloomberg, колись широка підтримка України дає тріщини, оскільки бойові дії зайшли в глухий кут і затягуються вже на третій рік, а Кремль робить ставку на те, що зможе пережити прихильників Києва в США і Європі.

Впливові прихильники України в Конгресі заявили, що вони як і раніше впевнені в більшій допомозі з боку США. Голова комітету Палати представників у закордонних справах Майкл Маккол заявив, що "немає жодних шансів", що допомога не буде схвалена. "Це занадто важливо".

У Сенаті лідер більшості Чак Шумер пообіцяв демократам, таким як Кунс, що законопроект про Україну буде винесений на голосування після перерви на День Подяки. Шумер також визнав, що будь-який пакет по Україні включатиме угоду з прикордонної політики.

Віце-голова Комітету з асигнувань Сенату Сьюзен Коллінз заявила пізно в середу, що переговори щодо прикордонної політики за закритими дверима просуваються, і вона розраховує на угоду наступного тижня. "Мені сказали, що хоча на вихідних все виглядало дуже похмуро, сьогодні з'явилися нові ознаки життя", - зазначила вона.

"Якщо ми не надамо додаткову допомогу Україні до кінця року, це буде помилкою історичного масштабу", - заявив голова сенатського комітету з розвідки Марк Ворнер.

Допомоги Україні від США - новини

Як повідомляв УНІАН, раніше адміністрація президента Джо Байдена пропонувала виділити Україні близько $ 61 мільярда допомоги в одному пакеті, що включає також підтримку Ізраїлю та інших країн.

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що брак фінансування з боку США вже вплинув на здатність України захистити себе від вторгнення Росії. Він закликав Конгрес США якомога швидше схвалити запит Білого дому на допомогу Україні.

Нещодавно стало відомо, що лідер республіканської меншини в Сенаті США Мітч МакКоннелл підтримав пропозицію спікера Палати представників Майка Джонсона про фінансування уряду строком на два місяці, хоча вона не включатиме фінансування України. Раніше МакКоннелл, незважаючи на позицію республіканців, виступав за виділення допомоги і Україні, і Ізраїлю в одному великому пакеті.

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