До наступного року ухвалення допомоги малоймовірне, вважає глава Комітету з питань розвідки.

Сполученим Штатам Америки буде дуже важко ухвалити виділення нової допомоги Україні та Ізраїлю до кінця цього року через розбіжності у питанні прикордонної політики.

Як пише Bloomberg, республіканці намагаються пов'язати схвалення іноземної військової допомоги з посиленням прикордонної політики. "Конгрес вимагатиме внесення змін до законів, щоб гарантувати, що кордон повернеться до попереднього стану", - сказав голова Комітету з питань розвідки Палати представників Майк Тернер в ефірі NBC.

Білий дім запросив близько 4 мільярдів доларів надзвичайного фінансування, щоб збільшити ресурси на кордоні та протидіяти потоку фентанілу. Тернер сказав, що в цій пропозиції відсутні зміни в політиці, яких домагаються консерватори.

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Сенатор Том Коттон в ефірі Fox News Sunday заявив що головними політичними питаннями, які турбують консерваторів, є зміни у сфері надання притулку та умовно-дострокового звільнення. "В обмін на надання додаткового фінансування Україні ми повинні провести значні і суттєві реформи нашої прикордонної політики", - зазначив він.

Тимчасовий бюджет США

Нагадаємо, що на початку жовтня було затверджено тимчасовий бюджет США, який дозволяв уряду працювати ще 45 днів. В нього не увійшла допомога Україні.

У листопаді радник Джо Байдена з нацбезпеки Джейк Салліван закликав Конгрес якомога швидше схвалити запит Білого дому на допомогу Україні, оскільки нестача фінансування вже вплинула на її здатність захищатися.

15 листопада Палата представників схвалила новий законопроект про фінансування уряду, він також не включав допомогу Україні та Ізраїлю. За два дні його підписав Джо Байден.

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