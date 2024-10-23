Штати планують розділити цей кредит на фінансову та військову допомогу Україні.

Сполучені Штати Америки вирішили надати Україні 20 млрд доларів кредиту. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

"Америка ухвалила рішення надати 20 мільярдів доларів. Це кошти, які забезпечені замороженими російськими активами. Частина рішення G7 про 50 мільярдів доларів для України – для нашого захисту, для нашої стійкості. Це те, що справді підтримає нас. І важливо реалізувати це вже цього року. Дякую Сполученим Штатам, дякую всій "Групі семи", – сказав глава держави у вечірньому зверненні.

Видання Le Monde пише, що Сполучені Штати планують розділити цей кредит, гарантований відсотками від заморожених російських активів, між економічною та військовою допомогою. Таку заяву зробив заступник радника Білого дому з питань національної безпеки з міжнародних економічних питань Дейліп Сінгх.

Відео дня

Він додав, що ця допомога буде спрямована через Світовий банк – через фонд, який "підлягає надійним заходам підзвітності та прозорості". Вона буде націлена, зокрема, на енергетику та інфраструктуру.

Друга половина цієї допомоги повинна бути військовою. Однак для цього, за словами Сінгха, "нам потрібен дозвіл Конгресу на збільшення обсягу іноземного військового фінансування, яке ми можемо надати Україні, а також на внесення певних технічних змін".

Допомога Україні: ви могли це пропустити

Рада Європейського Союзу остаточно затвердила пакет фінансової допомоги Україні у формі позики 35 млрд євро. Рішення остаточно набуде чинності наступного дня після його публікації в Офіційному журналі ЄС.

Раніше стало відомо, що США готують окремий пакет допомоги Україні – фінансування на виробництво українських дронів на суму 800 мільйонів доларів. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Вас також можуть зацікавити новини: