Постійний представник США при НАТО заявила, що це питання не обговорюється навіть попри план перемоги.

США не готові наразі надіслати Україні запрошення вступити до Північноатлантичного альянсу (НАТО), заявила постійний представник США при НАТО в адміністрації президента Джо Байдена Джуліанна Сміт.

В інтерв'ю Politico вона зазначила, що "альянс не досяг тієї точки, коли він готовий запропонувати Україні членство або запрошення", навіть незважаючи на те, що це є ключовим пунктом плану перемоги президента України Володимира Зеленського.

Проте, Сміт додала, що Україну продовжуватимуть наближати до Альянсу.

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Вступ до НАТО - ключовий пункт плану перемоги

Виступаючи у Верховній Раді України, Володимир Зеленський заявив, що першим пунктом плану перемоги є "негайне" запрошення України до НАТО. За його словами, це мало б показати, що його геополітичні розрахунки програшні. Саме той факт, що Україна не є членом НАТО, "спокушав Росію зазіхати на безпеку України", заявив Зеленський.

Інші новини щодо запрошення або вступу України до НАТО

Раніше УНІАН повідомляв, що, за словами Володимира Зеленського, Україна не обговорює членство в НАТО в обмін на відмову від окупованих територій. Президент України не вважає "вкидання в медіа" випадковими і назвав причину.

Крім того, Україну можуть прийняти в НАТО за "західнонімецьким" підходом. Однак ключовим кроком у цьому питанні буде "зобов'язання про членство України в НАТО" для Вашингтона.

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