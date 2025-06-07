До пакета увійдуть броньовані машини Coyote та Bison, а також комплекти РЕБ.

Канада надасть Україні військову допомогу на суму понад 35 мільйонів канадських доларів (або 25,5 мільйона доларів США). Про це оголосив міністр оборони країни Девід Дж. Макгінті, йдеться на сайті Міністерства оборони Канади.

Зазначається, що 30 мільйонів доларів з цієї суми буде спрямовано на броньовані машини Coyote та Bison, а також нове обладнання та боєприпаси, поставлені канадськими компаніями. Решта 5 мільйонів підуть на комплекти радіоелектронної боротьби.

У Міноборони країни пояснили, що ця військова допомога надійде з існуючих коштів, визначених у бюджеті, на підтримку Стратегічного партнерства між Канадою та Україною у сфері безпеки.

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Макгінті також розповів, що Канада взяла на себе керівництво над підготовкою українських пілотів винищувачів.

"Інвестиція у розмірі 389 мільйонів доларів протягом п’яти років включає підготовку українських пілотів на літаках F-16, критично важливе обладнання для аеродромів та іншу підтримку українських авіабаз і авіапарків. Усе це обладнання надає канадська промисловість", - йдеться у повідомленні.

Військова допомога Україні: останні новини

Як повідомляв раніше УНІАН, у 2025-му допомога Україні перевищить показники попередніх років, заявляв міністр оборони України Рустем Умєров за підсумками 28-го засідання Контактної групи з питань оборони України (форматі "Рамштайн"). Він уточнив, що за підсумками зустрічі Велика Британія оголосила рекордну допомогу на постачання дронів на 350 млн фунтів, Німеччина схвалила пакет військової допомоги на 5 млрд євро, Нідерланди нададуть пакет на суму 400 млн євро.

Щодо допомоги Нідерландів, то пакет допомоги включає, зокрема, понад 100 кораблів, патрульних катерів, транспортних катерів, перехоплювачів, кораблів спеціальних операцій, розповів міністр оборони країни Рубен Брекельманс. За його словами, частина цього пакету – це фінансування програм навчання українських спеціалістів.

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