Частина коштів надійде від доходів заморожених російських активів у Європі.

У 2025 році міжнародні партнери України збільшать фінансування виробництва озброєння в Україні на загальну суму до 1,3 млрд євро. Про це міністр оборони України Рустем Умєров повідомив у соціальній мережі Facebook.

"Оборонна підтримка України за "данською моделлю" масштабуватиметься до 1,3 мільярда євро вже у 2025 році. Частина цих коштів надійде від доходів із заморожених російських активів", - відзначив Умєров.

На його переконання, це інвестиція в українську перемогу - у зброю, яка виробляється в Україні, у безпеку всієї Європи.

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"Перший транш - 428 мільйонів євро від Данії, Швеції, Канади, Норвегії та Ісландії. Гроші вже найближчим часом надійдуть на виробництво української зброї: артилерія, ударні дрони, ракети й протитанкові засоби, створені в Україні для наших воїнів", - додав Умєров.

За його словами, це рішення є результатом його розмови з міністром оборони Данії Троельсом Лундом Поульсеном.

Як нагадав Умєров, "данська модель" - це унікальний механізм прямої підтримки українського ОПК. "Це - довіра до нашої армії, визнання спроможностей наших виробників і реальний вклад у зміцнення Сил оборони України", - підкреслив міністр.

Також він повідомив, що готуються нові стратегічні рішення - і для інвестицій українських компаній у країнах "Рамштайну", і для розгортання виробництв європейських оборонних компаній в Україні.

Допомога партнерів для України

Як повідомляв УНІАН, у цьому році партнери України в рамках формату "Рамштайн" зобов'язалися виділити більше коштів на військову підтримку, аніж в усі попередні роки повномасштабної війни Росії проти України. Вчора, 4 червня, сім країн сьогодні оголосили про нові внески на допомогу оборони України.

Також повідомлялось, що Україна отримає великий пакет морської допомоги від Нідерландів. Пакет включатиме військові кораблі, катери та морські безпілотники. Крім того, частина допомоги - це фінансування програм навчання українських спеціалістів.

"Це повний пакет для посилення морської безпеки України. Це дуже важливо, тому що ми бачимо, що російські загрози, як у Чорному морі, так і навколо Херсона, зростають. Для України дуже важливо захистити себе від цього", - прокоментував міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс.

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