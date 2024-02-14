Підтримка України - це не благодійність, а інвестиція у власну безпеку Альянсу.

Генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору (НАТО) Єнс Столтенберг розраховує, що Конгрес США схвалить підтримку для України на прикладі Європейського Союзу, який ухвалив рішення створити Український фонд обсягом на 50 млрд євро на чотирирічний період.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Столтенберг сказав на брифінгу у Брюсселі напередодні зустрічі міністрів оборони країн-членів Альянсу.

Генеральний секретар відзначив, що сьогодні і завтра відбудеться віртуальне засідання Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн-19") та зустріч Ради Україна-НАТО.

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"Обидві ці зустрічі зосереджуватимуться на нашій підтримці. Ми продовжуємо допомагати Україні наближатися до стандартів НАТО в усіх питаннях: від закупівель до логістики. Союзники продовжують робити великі поставки зброї, спорядження та боєприпасів. Ця підтримка має велике значення. З нашої допомогою, відважні українці відвоювали половину території, яку захопила Росія, відкрили коридор у Чорному морі та завдають великих втрат російським силам", - наголосив Столтенберг.

Він сказав, що підтримка України з боку НАТО - це трансатлантичний розподіл тягаря між країнами-членами.

"Я вітаю нещодавнє рішення Європейського Союзу стосовно великого нового пакету підтримки, і я розраховую, що Конгрес США послідує прикладу. Це не благодійність. Це інвестиція у нашу власну безпеку", - сказав Столтенберг.

Допомога США для України - головні новини

Адміністрація президента США Джо Байдена ще у жовтні звернулася до Конгресу з запитом про схвалення додаткової допомоги для України на суму близько 60 млрд доларів. Цей запит включав пакет міжнародної допомоги для України, Ізраїлю і Тайваню.

З того часу в Конгресі США республіканці не давали можливості схвалити цей запит через вимогу спершу вирішити внутрішні проблеми США, які виникли на південному кордоні з Мексикою через масовий наплив нелегальних мігрантів.

Водночас, Сенат США 13 лютого схвалив пакет міжнародної допомоги, який передбачає виділення Україні допомоги на суму 60,06 млрд доларів.

Водночас, спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон заявив, що не буде виносити законопроект про допомогу Україні на голосування.

Сенатор Том Тілліс, який підтримав законопроект з додатковою допомогою для України, повідомив, що спілкувався з членами Палати представників, і якщо спікер Джонсон не поставить цей законодавчий акт на голосування, то представники демократів і республіканців можуть обійти позицію керівництва нижньої палати Конгресу та підписати петицію для схвалення законопроекту.

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