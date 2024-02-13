За словами політика, Сенат не отримав жодних змін у прикордонній політиці.

Спікер Палати представників США Майк Джонсон розкритикував законопроект про надання фінансової допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню на суму 95 млрд доларів, пише Washington Post.

Він завчасно відхилив пакет, заявивши, що нездатність врегулювати безпеку кордонів США робить його неприйнятним у Палаті представників.

"Оскільки Сенат не отримав жодних змін у прикордонній політиці, Палата повинна буде продовжувати працювати за власним бажанням у цих важливих питаннях. Америка заслуговує на краще, ніж статус-кво Сенату ", – сказав Джонсон.

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Він додав, що Сенату слід було "повернутися до креслярської дошки, щоб внести поправки до поточного законопроекту, щоб включити реальні положення про безпеку кордонів, які насправді допоможуть покласти край поточній катастрофі".

Як зазначив український політик, замголови фінансового комітету парламенту Ярослав Железняк, після голосування про припинення дебатів, яке було 12 лютого, має пройти 30 годин до фінального голосування. Це буде десь о 11:00 середи, 14 лютого, по Києву. Для фінального голосування в Сенті достатньо 50+ голосів. Тому очевидно пройдемо.

Далі йде Палата представників, спікер якої і розкритикував документ. Якщо Джонсон буде блокувати винесення на голосування, то демократи застосують discharge petitions. Це дозволить винести закон в обхід Спікера, але треба зібрати 218 підписів.

Нардеп додав, що Джонсон має кілька варіантів, як завадити подальшому просуванню документа:

ігнорувати законопроект, хоча це не є реальним варіантом;

легіслативні маневри – може розділити голосування, організувавши індивідуальні голосування за допомогу Ізраїлю, Україні та Тайваню, що потребує співпраці з Комітетом правил Палати, контрольованим консерваторами;

петиція про розгляд – якщо Джонсон нічого не зробить, демократи та республіканці можуть спробувати ініціювати петицію про розгляд, щоб винести законопроект на голосування, якщо вони зберуть 218 підписів.

Допомога США для України

Сенат США 12 лютого проголосував за припинення дебатів щодо законопроекту про допомогу Україні. Після ухвалення його передадуть до Палати представників. Документ не передбачає вирішення питання безпеки кордонів у США, тому що Сенат раніше провалив голосування по такому законопроекту.

За оцінками CNN, фінальне голосування в Сенаті відбудеться "десь протягом тижня". Але на цьому справа ще не буде вирішеною. Після Сенату законопроект передадуть до нижньої палати Конгресу - Палати представників, яку контролюють республіканці на чолі за радикальним трампістом Майком Джонсоном.

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