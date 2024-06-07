Зокрема, до пакету допомоги мають увійти зенітні ракети Stinger.

Сполучені Штати Америки нададуть Україні військову допомогу на суму близько 225 мільйонів доларів.

Про це з посиланням на неназваних американських чиновників повідомляє Associated Press. Очікується, що до пакету увійдуть боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS), а також мінометні системи і низку артилерійських снарядів.

Новий пакет допомоги надається в рамках президентських повноважень щодо скорочення озброєнь, які дозволяють вилучати системи і боєприпаси з існуючих американських запасів, щоб вони могли швидко відправитися на фронт.

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Співрозмовники АР додали, що пакет допомоги також включає ракети для системи протиповітряної оборони HAWK, зенітні ракети Stinger, протитанкові системи Javelin і AT-4, 155-мм гаубиці, бронемашини, причепи, патрульні катери і широкий спектр іншого обладнання.

Допомога Україні: інші новини

6 червня президент Франції Еммануель Макрон заявив, що його країна передасть Україні винищувачі Mirage 2000. Крім того, Франція проведе підготовку українських пілотів, які літатитмуть на цих винищувачах.

Раніше стало відомо, що Італія передасть Україні другу систему протиповітряної оборони SAMP/T, здатну перехоплювати балістичні ракети. Про це заявив міністр закордонних справ країни Антоніо Таяні. Система увійде до нового – вже девʼятого – пакету допомоги Україні від Італії. Він перебуває на стадії підготовки.

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