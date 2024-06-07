Тут не йдеться про окремі витрати федерального бюджету США на допомогу Україні у межах схваленого нещодавно 61 мільярда доларів.

У Сполучених Штатах Америки вже готуються до прийняття бюджету на 2025 рік. Днями було опубліковано перший проєкт бюджету Пентагону у розмірі 833 млрд доларів.

Про це пише Defense News. Але головний момент полягає в тому, що у проєкті прописано скасування допомоги України, а також пряма заборона на постачання озброєння Ізраїлю.

Українське видання Defense Express наголошує, що тут не йдеться про окремі витрати федерального бюджету США на допомогу Україні у межах схвалених нещодавно 61 млрд доларів. Мова про 300 млн доларів за програмою USAI, яка прописується в бюджеті США.

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"Тобто це не скасовує 13,8 млрд доларів за окремим фінансуванням на закупівлю озброєння для України у виробників. Також не скасовуються 23,2 млрд доларів, які виділені у цьому фінансовому році Пентагону на поповнення товарів оборонного призначення та послуг наданих Україні, тобто можливість передачі зброї за програмою президентського вилучення – PDA", – пояснює видання.

Крім того, це не стосується 1,6 млрд доларів за Foreign Military Financing, за якою Україна може закупити озброєння у США на цю суму безоплатно. Тому наразі говорити про пряму загрозу припинення постачання допомоги США до України неможливо, наголошують експерти.

"Але це дуже неприємний дзвіночок, бо висування такого законопроєкту є результатом діяльності американської республіканської партії, точніше - її трампівського крила. І це безумовно є частиною передвиборчої боротьби за пост президента США, бо голосування має відбутись 5 листопада 2024 року. Саме тому, проєкт нового оборонного бюджету, який просувають республіканці, містить, зокрема, суттєве збільшення заробітної платні молодшим військовослужбовцям на 15% та всім загалом на 4,5%", – пояснюється в матеріалі.

Також є сумніви щодо того, що бюджет буде проголосовано до завершення президентський виборів у листопаді 2024 року. Але ця ситуація доволі яскраво демонструє, що "політичні розбірки у Вашингтоні є дуже непередбачуваним фактором."

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