Це офіційно підтвердив глава МЗС країни.

Італія передасть Україні другу систему протиповітряної оборони SAMP/T, здатну перехоплювати балістичні ракети.

Про це заявив міністр закордонних справ країни Антоніо Таяні в інтерв'ю італійській державній телерадіокомпанії Rai. "Відомо, що ми відправимо SAMP/T, який є інструментом протиповітряної оборони і захисту. Про це нас попросила сама Україна", - цитує його Reuters.

Таяні зазначив, що з початку повномасштабної війни вони вже передали Україні вісім пакетів допомоги. За його словами, система SAMP/T буде частиною дев'ятого пакета, що перебуває на стадії підготовки.

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Допомога Україні від Італії:

Нагадаємо, ще 2023 року Італія разом із Францією передала українській армії перший наземний зенітний ракетний комплекс SAMP/T. Також країна анонсувала передачу Україні інших систем протиповітряної оборони.

При цьому в міністерстві закордонних справ з побоюванням сприйняли пропозицію генерального секретаря НАТО зняти заборону на удари по території Росії. Таяні говорив, що Італія не готова піти на відправку західних військ в Україну, а також виступає проти ударів по території Росії.

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