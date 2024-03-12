Про виділення допомоги оголосять найближчим часом.

Сполучені Штати Америки готують новий пакет військової допомоги Україні на суму до 400 мільйонів доларів, повідомили у вівторок, 12 березня, Reuters два американських чиновники.

Зазначається, що це стане першим подібним кроком за останні місяці, оскільки виділення додаткових коштів Києву заблоковано лідерами республіканців у Конгресі США.

Чиновники, які говорили на умовах анонімності, вказали, що США оголосять про виділення допомоги протягом вівторка, 12 березня.

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Допомога США для України

Раніше УНІАН писав, що спікер Палати представників, республіканець Майк Джонсон та голови ключових комітетів працюють над створенням нового проекту пакета допомоги Україні. Альтернативний документ пройде Конгрес без відштовхування консерваторів, які виступають проти подальшого фінансування України.

В Конгресі також пригрозили, що можуть розпочати збір підписів за те, щоб поставити на голосування в Палаті представників законопроект про допомогу Україні в обхід спікера. Це станеться, якщо Майк Джонсон не винесе документ на розгляд.

Варто зазначити, що проект закону, який передбачає 60 млрд доларів допомоги Україні, пройшов голосування у Сенаті, однак застряг у Палаті представників, тому що спікер Джонсон не виносить його на голосування. Не допомогла навіть зустріч із Джо Байденом у Білому домі.

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