Розгляд відбудеться на засіданні Сенату вже через кілька годин.

У четвер, 8 лютого, Сенат США повторно розгляне "чистий" законопроект про допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню без міграційної реформи.

Як повідомила посол України у США Оксана Маркарова, великий пакет (Україна/Ізраїль/Тайвань/Міграційна реформа) очікувано не підтримано через відсутність голосів за угоду з міграційної реформи, над якою перемовники працювали останні місяці.

"Саме тому ще до голосування за Великий пакет комітет з асигнування опублікував текст документа "на заміну", який передбачає виключно міжнародну допомогу Україні ( 60,06 мільярдів доларів США) Ізраїлю та Тайваню", - зазначила Маркарова.

Вона пояснила, що Сенат підтримав процедурне рішення за перегляд рішення по голосуванню, яке потрібне для винесення на голосування питання щодо припинення дебатів і розгляд по суті "чистого" законопроекту про міжнародну допомогу США без міграційної реформи. Для цього потрібно буде 60 голосів.

"Вечірнє засідання закрито, лідер більшості Шуммер повідомив, що має намір винести на голосування питання щодо припинення дебатів щодо законопроекту про міжнародну допомогу США, який включає Україну, Ізраїль та держави Індо-тихоокеанського регіону, о 12 годині дня за Вашингтоном (19:00 за Києвом - УНІАН) 8 лютого", - зазначила посол.

Голосування про допомогу Україні

Ввечері 7 лютого (за Києвом) у Сенаті США відбулося голосування щодо подальшого розгляду закону щодо допомоги Україні, Ізраїлю, Тайваню та безпеки американського кордону. Проте воно виявилося провальним.

Сенатори не змогли набрати необхідної кількості голосів для просування розгляду документу (для цього потрібно 60 голосів). За підсумками голосування стало відомо, що 49 сенаторів проголосували "за", 50 – "проти".

Водночас у ЗМІ писали, що існує і план "Б" – демократи в Сенаті готувалися розділити питання іноземної допомоги Україні, Ізраїлю, Тайваню й кордону.

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден різко критикував республіканців у Конгресі після того, як Республіканська партія Сенату заблокувала просування двопартійної угоди про кордон і пакету допомоги Україні та Ізраїлю.

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