Сенатори не набрали достатньої кількості голосів для початку розгляду цього питання.

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден різко критикував республіканців у Конгресі після того, як Республіканська партія Сенату заблокувала просування двопартійної угоди про кордон і пакету допомоги Україні та Ізраїлю.

Про це пише CNN. За словами Байдена, він "ніколи не думав, що побачить щось подібне, що ми бачимо зараз" на Капітолійському пагорбі. Американський лідер звинуватив колишнього президента США Дональда Трампа в тому, що він погрожував законодавцям "відплатою", якщо вони підтримають цей пакет.

"Республікаці відступають, тому що їм телефонує Дональд Трамп і погрожує", – додав Байден.

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Що передувало

Ввечері 7 лютого (за Києвом) у Сенаті США відбулося голосування щодо подальшого розгляду закону щодо допомоги Україні, Ізраїлю, Тайваню та безпеки американського кордону. Проте воно виявилося провальним.

Сенатори не змогли набрати необхідної кількості голосів для просування розгляду документу (для цього потрібно 60 голосів). За підсумками голосування стало відомо, що 49 сенаторів проголосували "за", 50 – "проти".

Водночас у ЗМІ писали, що існує і план "Б" – демократи в Сенаті готувалися розділити питання іноземної допомоги Україні, Ізраїлю, Тайваню й кордону.

Нагадаємо, що Байден подав до Конгресу запит на додаткове фінансування, де передбачені гроші і для України, ще в жовтні 2023 року. Проте його досі не схвалили.

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