У Сенаті не набрали необхідної кількості голосів.

У Сенаті Сполучених Штатів Америки провалили голосування закону щодо допомоги Україні, Ізраїлю, Тайваню та безпеки американського кордону. Про це стало відомо з трансляції засідання.

Голосування у Сенаті завершилося із розподілом голосів у 49 "за" та 50 – "проти". Для початку роботи необхідно було набрати 60 голосів.

Проте у ЗМІ раніше повідомляли, що є і план "Б". Сенатори-демократи готувалися розділити питання іноземної допомоги Україні, Ізраїлю, Тайваню й кордону.

Відео дня

Відповідно, після провального голосування очікується ще одне. Шанс на схвалення допомоги України сенаторами ще є.

Допомога Україні від США: актуальні новини

Ще у жовтні 2023 адміністрація Байдена подала до Конгресу запит на додаткове фінансування. Там передбачалися і гроші для допомоги України, а саме – біля 60 млрд доларів. Проте досі законодавці запит не схвалили.

Республіканці блокують розгляд допомоги Україні через питання безпеки кордонів. Байден заявив, що головною проблемою є Дональд Трамп.

7 лютого стало відомо, що лідер більшості в Сенаті США Чак Шумер має намір виключити двопартійну угоду з безпеки кордонів із законопроекту про надзвичайні витрати на оборону. Натомість у пакет внесуть фінансування допомоги Україні та Ізраїлю.

Пізніше спікер Палати представників Майк Джонсон, коментуючи пропозицію сенаторів щодо окремого голосування за допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню, заявив, що Палата розглядатиме це питання "у міру надходження".

Вас також можуть зацікавити новини: