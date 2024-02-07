У Сенаті Сполучених Штатів Америки провалили голосування закону щодо допомоги Україні, Ізраїлю, Тайваню та безпеки американського кордону. Про це стало відомо з трансляції засідання.
Голосування у Сенаті завершилося із розподілом голосів у 49 "за" та 50 – "проти". Для початку роботи необхідно було набрати 60 голосів.
Проте у ЗМІ раніше повідомляли, що є і план "Б". Сенатори-демократи готувалися розділити питання іноземної допомоги Україні, Ізраїлю, Тайваню й кордону.
Відповідно, після провального голосування очікується ще одне. Шанс на схвалення допомоги України сенаторами ще є.
Допомога Україні від США: актуальні новини
Ще у жовтні 2023 адміністрація Байдена подала до Конгресу запит на додаткове фінансування. Там передбачалися і гроші для допомоги України, а саме – біля 60 млрд доларів. Проте досі законодавці запит не схвалили.
Республіканці блокують розгляд допомоги Україні через питання безпеки кордонів. Байден заявив, що головною проблемою є Дональд Трамп.
7 лютого стало відомо, що лідер більшості в Сенаті США Чак Шумер має намір виключити двопартійну угоду з безпеки кордонів із законопроекту про надзвичайні витрати на оборону. Натомість у пакет внесуть фінансування допомоги Україні та Ізраїлю.
Пізніше спікер Палати представників Майк Джонсон, коментуючи пропозицію сенаторів щодо окремого голосування за допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню, заявив, що Палата розглядатиме це питання "у міру надходження".
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