Зокрема, не пройшла пропозиція про те, аби щороку ухвалювати рішення про виділення конкретних сум з виділених 50 млрд євро макрофінансової підтримки для України.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба наголошує, що Угорщина не зможе ветувати виділення окремих частин зі схваленої суми загальним обсягом до 50 млрд євро.

Про це Кулеба сказав під час звернення в Instagram. Глава МЗС сказав, що європейські лідери ухвалили саме консенсусне рішення. "Угорщина є частиною цього рішення і це дуже важливо", - сказав Кулеба.

"Не пройшла норма про те, що щороку потрібно знову на ЄвроРаді ухвалювати рішення про виділення на наступний рік конкретної суми з цих 50 мільярдів. Тобто, ми маємо такий багаторічний фінансовий інструмент, і проблема подолання вето зникла – її не буде. Це дуже позитивно", - сказав Кулеба.

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Як відзначив глава МЗС, сьогодні для Європи великий день, бо вона вже вдруге показала лідерство за менше, ніж два місяці, бо у грудні спочатку були відкриті переговори з Україною про вступ. Зокрема, в Євросоюзі показали, що немає жодної втоми від підтримки України і показали президенту РФ Володимиру Путіну, що Україна переможе.

Також глава МЗС переконаний, що "прокинеться Вашингтон".

"Я думаю, що це буде гарний стимул для дискусій в Конгресі", - сказав Кулеба.

Виділення допомоги ЄС для України

Сьогодні на спеціальному засіданні Європейської Ради у Брюсселі голови держави і урядів країн-членів Євросоюзу ухвалили одностайне рішення про створення Українського Фонду обсягом у 50 млрд євро для підтримки України впродовж 2024-2027 років.

Це рішення підтримали усі 27 країн-членів ЄС, у тому числі Угорщина, яка з грудня минулого року блокувала його схвалення.

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