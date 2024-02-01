Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба наголошує, що Угорщина не зможе ветувати виділення окремих частин зі схваленої суми загальним обсягом до 50 млрд євро.
Про це Кулеба сказав під час звернення в Instagram. Глава МЗС сказав, що європейські лідери ухвалили саме консенсусне рішення. "Угорщина є частиною цього рішення і це дуже важливо", - сказав Кулеба.
"Не пройшла норма про те, що щороку потрібно знову на ЄвроРаді ухвалювати рішення про виділення на наступний рік конкретної суми з цих 50 мільярдів. Тобто, ми маємо такий багаторічний фінансовий інструмент, і проблема подолання вето зникла – її не буде. Це дуже позитивно", - сказав Кулеба.
Як відзначив глава МЗС, сьогодні для Європи великий день, бо вона вже вдруге показала лідерство за менше, ніж два місяці, бо у грудні спочатку були відкриті переговори з Україною про вступ. Зокрема, в Євросоюзі показали, що немає жодної втоми від підтримки України і показали президенту РФ Володимиру Путіну, що Україна переможе.
Також глава МЗС переконаний, що "прокинеться Вашингтон".
"Я думаю, що це буде гарний стимул для дискусій в Конгресі", - сказав Кулеба.
Виділення допомоги ЄС для України
Сьогодні на спеціальному засіданні Європейської Ради у Брюсселі голови держави і урядів країн-членів Євросоюзу ухвалили одностайне рішення про створення Українського Фонду обсягом у 50 млрд євро для підтримки України впродовж 2024-2027 років.
Це рішення підтримали усі 27 країн-членів ЄС, у тому числі Угорщина, яка з грудня минулого року блокувала його схвалення.