Україна може перемогти російську окупаційну армію, однак за умови надання українському війську достатньої допомоги.
Про це заявив радник президента Сполучених Штатів Америки з питань нацбезпеки Джейк Салліван в інтерв'ю NBC, відповідаючи на питання, чи вважають Штати, що Україна все ще може виграти цю війну у військовому плані.
"Звичайно, Україна може перемогти. Звичайно, Україна вже досягла успіху у військовому плані в одній з найголовніших цілей, яку вона ставила перед собою - не дати країні потрапити до рук Росії. Вона це вже зробила. І Україна може піти далі у відвоюванні території, яку окупувала Росія, забезпечивши поразку Росії і перемогу України. Але вона може це зробити лише за умови, що матиме необхідні інструменти", - сказав Салліван.
Радник Байдена наголосив, що саме тому США мають надати Україні пакет допомоги, який пройшов масове двопартійне голосування в Сенаті.
Війна в Україні: останні новини
За даними Герерального штабу Збройних сил України, минулої доби на російсько-українському фронті відбулося 69 бойових зіткнень, ситуація на сході та півдні залишається складною.
Сьогодні президент Володимир Зеленський вперше озвучив втрати України у війні - за його словами, країна втратила 31 тисячу військових. Втрати росіян складають 180 тисяч окупантів, додав він.
Також президент сподівається, що американський Конгрес ухвалить допомогу українському війську впродовж місяця.