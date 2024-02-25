Салліван закликав ухвалити рішення про допомогу Києву.

Україна може перемогти російську окупаційну армію, однак за умови надання українському війську достатньої допомоги.

Про це заявив радник президента Сполучених Штатів Америки з питань нацбезпеки Джейк Салліван в інтерв'ю NBC, відповідаючи на питання, чи вважають Штати, що Україна все ще може виграти цю війну у військовому плані.

"Звичайно, Україна може перемогти. Звичайно, Україна вже досягла успіху у військовому плані в одній з найголовніших цілей, яку вона ставила перед собою - не дати країні потрапити до рук Росії. Вона це вже зробила. І Україна може піти далі у відвоюванні території, яку окупувала Росія, забезпечивши поразку Росії і перемогу України. Але вона може це зробити лише за умови, що матиме необхідні інструменти", - сказав Салліван.

Радник Байдена наголосив, що саме тому США мають надати Україні пакет допомоги, який пройшов масове двопартійне голосування в Сенаті.

Війна в Україні: останні новини

За даними Герерального штабу Збройних сил України, минулої доби на російсько-українському фронті відбулося 69 бойових зіткнень, ситуація на сході та півдні залишається складною.

Сьогодні президент Володимир Зеленський вперше озвучив втрати України у війні - за його словами, країна втратила 31 тисячу військових. Втрати росіян складають 180 тисяч окупантів, додав він.

Також президент сподівається, що американський Конгрес ухвалить допомогу українському війську впродовж місяця.

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