Оскільки Макконелл активно виступав за підтримку України, постало питання про те, чи вплине його відставка на подальшу допомогу.

Лідер Республіканської партії у верхній палаті Конгресу США Мітч Макконнелл, який відомий підтримкою України, завершує карʼєру. Він планує піти з посади в листопаді 2024 року.

Про це пише CNN. При цьому Макконел планує допрацювати свій термін сенатора (до січня 2027 року).

"Коли я думав про те, коли я передам якісь новини Сенату, я завжди уявляв момент, коли я матиму повну ясність і спокій щодо завершення моєї роботи. Момент, коли я впевнений, що допоміг зберегти ідеали, у які так сильно вірю. Цей день настав сьогодні", – сказав він.

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Оскільки Макконелл активно виступав за підтримку України, постало питання про те, чи вплине його відставка на подальшу допомогу. Речниця Білого дому Карін Жан-П’єр стверджує, що підтримка Києва в Конгресі збережеться.

"Підтримка України насправді зберігається. У Палаті представників існує двопартійна підтримка (щодо законопроекту про допомогу Україні, – ред.)", – наводить її слова "Укрінформ".

Допомога Україні від США: останні новини

Найближчими днями Конгрес Сполучених Штатів Америки буде займатися власним бюджетом. Тож до питання допомоги Україні конгресмени, скоріше за все, зможуть повернутися вже після проведення праймеріз 5 березня. Таку оцінку дала очільниця тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради з питань моніторингу отримання та використання міжнародної матеріально-технічної допомоги, народний депутат України Олександра Устінова.

28 лютого спікери парламентів 23 країн і очільниця Європарламенту у відкритому листі закликали спікера Палати представників США Майка Джонсона винести на розгляд законопроект, який передбачає асигнування у розмірі $60,06 млрд для допомоги Україні.

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