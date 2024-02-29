Цього тижня у Конгресі США будуть вирішувати питання свого бюджету, щоб не допустити шатдауну.

Найближчими днями Конгрес Сполучених Штатів Америки буде займатися власним бюджетом. До питання допомоги Україні конгресмени, скоріше за все, зможуть повернутися вже після проведення праймеріз на наступному тижні.

"Перше, що зараз буде ухвалювати Конгрес США – це свій власний бюджет. Хочу нагадати, що з вересня місяця США живуть без бюджету. Тобто у нас бюджетний рік закінчується 31 грудня і починається 1 січня, а в них закінчується 30 вересня і починається 1 жовтня. Через усі внутрішні перипетії, які зараз відбуваються в США, досі вони не уклали свій бюджет, а просто кожні два місяці продовжують собі дію чинного бюджету. Якщо це не буде проголосовано цього тижня, то буде так званий шатдаун", – пояснила в ефірі телемарафону очільниця тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради з питань моніторингу отримання та використання міжнародної матеріально-технічної допомоги, народний депутат України Олександра Устінова.

Подібна ситуація вже складалася за президентства Дональда Трампа – напередодні минулих президентських виборів у США.

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"Тоді він не погодився з тим, що проголосував Конгрес, наклав вето і майже півтори місяці уряд США не працював, а люди не отримували зарплату. Зараз є певні люди в Конгресі, які хотіли би повторити це, звинувативши в цьому адміністрацію чинного президента. Тому, я думаю, досить багато дебатів буде цього тижня з приводу, як продовжити роботу діючого бюджету", – сказала Устінова.

Депутат зазначила, що до питання допомоги Україні у США, швидше за все, можуть повернутись після праймеріз наступного тижня. Ця подія запланована на 5 березня. Праймеріз, коли всередині партій обирають, хто на певному окрузі буде балотуватися і,відповідно, може стати наступним конгресменом – це дуже важливий день для США.

"Зараз вся увага буде прикута до нього. Після цього, я сподіваюся, конгресмени зможуть повернутися до питання України", – підкреслила Устінова.

Депутат зауважила, що ще одне важливе питання для України полягає в тому, що саме буде проголосоване.

"В нас з однієї сторони є законопроект, який був проголосований Сенатом і був підтриманий, який включає і допомогу військову Україні, і допомогу бюджетну у розмірі 7, 9 млрд. доларів, і гуманітарну. З іншого боку, був зареєстрований в Палаті представників ще один законопроект, який підписали і республіканці, і демократи. Більшість підписантів цього законопроекту – це добрі друзі України", – акцентувала вона.

Допомога Україні від США: це варто знати

Ще у жовтні 2023 року президент США подав запит на виділення додаткового фінансування. У пакеті передбачені і гроші для України, проте питання досі "заморожене".

28 лютого спікери парламентів 23 країн і очільниця Європарламенту у відкритому листі закликали спікера Палати представників США Майка Джонсона винести на розгляд законопроект, який передбачає допомогу Україні.

27 лютого у Білому домі відбулася зустріч президента США Джо Байденом з представниками Конгресу, де обговорили і питання допомоги України. За її підсумками спікер Палати представників Майк Джонсон назвав найголовнішим пріоритетом для США питання кордону. Водночас він зазначив, що Палата представників активно вивчає всі можливі варіанти щодо законопроекту, який передбачає фінансування для України.

Відомо, що Сенат США 13 лютого проголосував пакетний законопроект про надання фінансової допомоги Україні. Тепер цей документ мають ухвалити у Палаті представників, але спікер Майк Джонсон не квапиться виносити його на розгляд.

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