Рішення щодо надання підтримки у США ухвалює не лише президент, а й Конгрес, наголосив Міллер.

Речник Державного департаменту Сполучених Штатів Америки Метью Міллер запевнив, що його країна продовжить надавати підтримку Україні незалежно від результатів виборів у 2024 році. Він наголосив, що довгострокові угоди про безпеку України мають пережити будь-яку адміністрацію.

Як пише "Голос Америки", так Міллер відповів на питання про те, чи зміниться допомога Україні, якщо наступним президентом США оберуть Дональда Трампа. Міллер наголосив, що питання надання допомоги закріплять у відповідних міждержавних угодах, які залишаться чинними, незалежно від того, хто буде очолювати країну.

"Ми маємо закріпити довгострокові угоди про безпеку, які переживуть будь-яку адміністрацію, будь-який уряд як тут, у Сполучених Штатах, так і між нашими союзниками та партнерами, які взяли на себе довгострокові зобов’язання щодо безпеки України", – заявив він.

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За його словами, між США та Україною вже тривають обоговорення того, як ці зобовʼязання щодо безпеки виглядатимуть.

"Ми ведемо дискусії з Конгресом щодо того, якою має бути наша поточна позиція щодо фінансування України та якою має бути довгострокова позиція", — зауважив Міллер.

Крім того, рішення щодо надання підтримки у США ухвалює не лише президент, а й Конгрес. І раніше Конгрес завжди схвалював запити на надання допопомоги уряду України.

"Кожного разу, коли ми просили у Конгресу виділити більше підтримки для уряду України, українських військових і народу України, Конгрес завжди погоджувався. І ми очікуємо, що так буде й надалі", – пояснив Метью Міллер.

Допомога Україні від США

З початку повномасштабної війни Росії проти України у лютому 2022 року Сполучені Штати надали Україні допомоги на $66,2 мільярда. Зазначається, що це найбільший обсяг підтримки, яка надавалася Штатами будь-якій іншій країні світу з часів плану Маршала. Відомо, що $43,1 млрд з цієї суми спрямували на військову допомогу. Ще $20,5 млрд – частка економічної підтримки і $2,6 млрд – гуманітарна допомога.

Водночас у Пентагоні запевняють, що гроші на підтримку України ще є. Зокрема, у межах PDA (Presidential Drawdown Authority – програма "президентського вилучення" засобів з американських запасів) Штати можуть надати Україні допомоги ще на понад 6 млрд доларів, які знайшли після аудиту – бухгалтери в Пентагоні припустилися помилки під час підрахунків вартості переданого озброєння та обладнання.

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