У Пентагоні переконані, що зможуть надавати Україні те, чого вона потребує для ведення бойових дій.

Пентагон має ще біля 6 мільярдів доларів для надання Україні військової допомоги. Таку заяву зробила представниця оборонного відомства Сабріна Сінгх.

"Що стосується PDA (Presidential Drawdown Authority – програма "президентського вилучення" засобів з американських запасів), в нас не закінчилися гроші. У нас ще є гроші, які ми виявили після перерахунку, зробленого раніше цього року. Ви знаєте, що ми маємо біля 6 мільярдів доларів – ці кошти все ще доступні до використання в межах PDA", – заявила вона під час брифінгу.

Сінгх наголосила, що це немаленька сума, тому в Пентагоні переконані, що зможуть надавати Україні те, чого вона потребує для ведення бойових дій.

Відео дня

Військова допомога Україні від США

За час повномасштабної війни Росії проти України Сполучені Штати надали нашій державі підтримки більше, ніж будь-якій країні світу раніше. Загальний обсяг допомоги США Україні вже сягнув $66,2 мільярда, з яких $43,1 млрд – це військова допомога, $20,5 млрд – частка економічної підтримки і $2,6 млрд – гуманітарна допомога. Такого "інвестування" не спостерігалося ще з часів плану Маршалла.

Днями Штати мають оголосити про новий пакет допомоги для України. У нього увійдуть, зокрема, ракети для систем Patriot. Водночас касетних боєприпасів цього разу не очікується.

Вас також можуть зацікавити новини: