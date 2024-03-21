В Демократичній партії все більше відкриті до цієї концепції, якщо вона розглядається як останній шанс затвердити допомогу Україні.

Демократи в обох палатах Конгресу США припускають, що готові підтримати допомогу Україні у формі кредиту – ідея, яка набирає обертів серед лідерів Республіканської партії, які намагаються вийти з глухого кута, пише The Hill.

Зазначається, що концепція позики не є бажаною для демократів. Вони наполягають на прийнятті пакету, який Сенат ухвалив минулого місяця на 60 мільярдів доларів для України, водночас критикуючи спікера Майка Джонсона за його відмову винести пакет на розгляд Палати представників.

Однак, за словами журналістів, якщо кредитна стратегія, яку Джонсон запропонував сенаторам-республіканцям минулого тижня, може вивести Україну з глухого кута, то деякі демократи кажуть, що вони тільки за.

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"Демократи підтримують допомогу Україні. Називайте це кредитом чи як завгодно, але дайте їм ресурси. Ви повинні надати їм допомогу. Якщо це буде кредит, то це буде допомога; якщо це буде пакет допомоги без жодних вимог, то це все одно буде допомога", – заявив старший демократ у Комітеті з питань внутрішньої безпеки Бенні Томпсон.

Кредитна стратегія набула популярності серед республіканців в останні тижні, не в останню чергу тому, що колишній президент Дональд Трамп використовує передвиборчу кампанію для просування ідеї про те, що вся зовнішня допомога США повинна надаватися у формі кредитів.

"Мало хто вірить, що Україна коли-небудь поверне ці кредити, враховуючи трильйони доларів витрат на відбудову, з якими Київ неодмінно зіткнеться, коли закінчиться російський конфлікт. Але схема кредитування може забезпечити певне політичне прикриття для обережних республіканців, які можуть представити цю ідею своїм виборцям як стратегію полегшення фінансового тягаря для американських платників податків", – йдеться у статті.

Вказано, що демократи все більш відкриті до цієї концепції, якщо вона розглядається як останній найкращий шанс отримати допомогу Україні перед листопадовими виборами.

Останніми тижнями розмови зосереджувалися в Палаті представників, оскільки Джонсон зважує, як він може спрямувати кошти для України, незважаючи на зростаючу опозицію в своїх лавах і з боку Трампа. Жодних дій з цього питання не очікується до середини квітня, оскільки найближчими днями обидві палати підуть на двотижневі канікули.

Але серед республіканців панує думка, що позика має стати тим засобом, який допоможе Україні перетнути фінішну пряму, сказав один із сенаторів-республіканців. А рівень двопартійної підтримки залежатиме від того, що ще

Допомога США

Спікер Палати представників, республіканець Майк Джонсон заявив, що основним пріоритетом Конгресу США є погодження бюджету уряду на 2024 рік, а оскільки це питання вже майже вирішене, то до пакета допомоги Україні та партнерам перейдуть вже найближчим часом.

Водночас після 22 березня у засіданнях Палати представників починається двотижнева перерва, тож до законопроекту про фінансування допомоги Україні, Ізраїлю та іншим партнерам США законодавці, найімовірніше, перейдуть після 8 квітня.

Раніше Джонсон заявляв, що Палата представників може направити власний законопроект про допомогу Україні, який буде суттєво відрізнятись від затвердженого Сенатом США. Він запропонував перетворити допомогу у програму позики або ленд-лізу.

Думки Республіканської партії щодо структурування кредитної угоди виглядають приблизно так: хоча президент Джо Байден попросив 60 мільярдів доларів для України, більша частина цих грошей – 48 мільярдів доларів – буде перекачана назад в американську оборонно-промислову базу. Таким чином, залишається близько 12 мільярдів доларів, які можна спрямувати у вигляді позики.

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