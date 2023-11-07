Гроші просять виділити в рамках запиту Байдена на додаткові витрати.

Глава Міністерства фінансів Джаннет Йеллен, Пентагону – Ллойд Остін і Державного департаменту Сполучених Штатів Америки – Ентоні Блінкен звернулися до Конгресу з проханням схвалити виділення коштів на допомогу Україні.

Про це з посиланням на заяву американських чиновників повідомляє The Guardian. Йдеться про фінансування в розмірі 11,8 млрд доларів.

У відповідному листі наголошується, що гроші просять виділити в рамках запиту на додаткові витрати, який виходить від президента США Джо Байдена.

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"Це фінансування забезпечується безпрецедентним рівнем надійного нагляду і прозорості і підкріплюється значною бюджетною підтримкою з боку Європейського Союзу, інших партнерів по G7 і Міжнародного валютного фонду", – сказано в листі.

Допомога Україні від США

З початку повномасштабної війни Росії проти України Сполучені Штати Америки надали Києву допомоги на загальну суму понад 60 млрд доларів. Понад 40 мільярдів з цієї суми були спрямовані саме на військову підтримку.

3 листопада США оголосили про виділення нового пакету допомоги Україні на суму 425 млн доларів. До нього увійдуть, зокрема, боєприпаси для NASAMS і HIMARS, артилерійські снаряди, протитанкові керовані ракети TOW, протитанкові системи Javelin і AT-4, кілька мільйонів патронів для стрілецької зброї та інше обладнання.

У жовтні Україна отримала від США пакет допомоги на 200 мільйонів доларів. Як зазначили в Пентагоні, туди увійшли ракети протиповітряної оборони AIM-9M, боєприпаси для HIMARS та інша зброя.

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