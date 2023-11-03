Карін Жан-П'єр стверджує, що такі потреби є екстреними, тому їх підтримають дві партії Конгресу.

Прес-секретаря Білого дому Карін Жан-П'єр заявила, що республіканці і демократи Конгресу США підтримають запит Джо Байдена на 106 млрд доларів, який включає фінансування допомоги Україні та Ізраїлю.

"Що стосується більш широкого пакету національної безпеки і внутрішніх питань - ми говоримо про Ізраїль, Україну та інші внутрішні питання в додатковому запиті - ми вважаємо, що тут існує двопартійна підтримка", - зазначила вона.

Жан-П'єр стверджує, що такі потреби є екстреними, тому їх підтримають дві партії Конгресу.

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"Отже, звичайно, ми хочемо, щоб це прогресувало", - пояснила вона.

Допомога Україні та Ізраїлю від США

Спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що Палата представників найближчим часом розгляне законопроект про фінансування, що об'єднує кошти на охорону кордонів США та допомогу Україні.

Палата представників США схвалила законопроект про надзвичайну допомогу Ізраїлю. Йдеться про підтримку на суму 14,3 мільярда доларів. У цьому проекті немає згадок про Україну, незважаючи на прохання Байдена об'єднати допомогу Ізраїлю і нашій державі. Під час голосування в Палаті Представників Конгресу США проект підтримали 226 членів Палати. Голоси проти віддали 196 осіб.

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