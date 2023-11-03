Він включає як негайні поставки, так і фінансування витрат на виробництво нової зброї з нуля.

США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні загальною вартістю 425 мільйонів доларів. Як повідомляє прес-служба Пентагону, до пакету увійдуть боєприпаси різних типів, військові тягачі, амуніція тощо.

Пакет складається з двох нерівних частин. Меншу частину вартістю у 125 мільйонів доларів складають негайні поставки, які будуть здійснюватися із власних складських запасів американської армії. Зокрема у цій частині передбачено негайну відправку Україні наступних видів озброєння:

боєприпаси для зенітно-ракетних систем NASAMS;

боєприпаси для ракетно-артилерійських систем HIMARS;

артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм;

протитанкові керовані ракети TOW;

протитанкові системи Javelin і AT-4;

понад 3 мільйонів набоїв до стрілецької зброї та гранати;

підривні боєприпаси для подолання перешкод;

протипіхотні міни M18A1 Claymore;

12 вантажівок для перевезення важкої техніки;

спорядження для холодної погоди;

запчастини, технічне обслуговування та інше польове обладнання.

Решта пакету вартістю в 300 мільйонів доларів виділяється в межах "Ініціативи сприяння безпеці в Україні" (USAI), що передбачає фінансування витрат на замовлення нової техніки та зброї у виробників. Тобто ці військові засоби надійдуть в Україну через тривалий час після того, як будуть виготовлені американською промисловістю.

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Як повідомляє Пентагон, у межах ініціативи USAI США профінансують виготовлення для потреб України боєприпасів з лазерним наведенням для протидії безпілотним літальним системам.

"Безпекова допомога Україні – це розумна інвестиція в нашу національну безпеку. Це допомагає запобігти більшому конфлікту в регіоні та стримує потенційну агресію деінде, одночасно зміцнюючи нашу базу оборонної промисловості та створюючи висококваліфіковані робочі місця для американського народу", – повідомляє Пентагон.

Західна допомога Україні - останні новини

Як писав УНІАН, напередодні Німеччина оголосила про передачу Україні нової партії військової допомоги. Зокрема українська армія незабаром отримає 12 бронетранспортерів, два радари для спостереження за повітряним простором, сім розвідувальних дронів, 5 безпілотних надводних апаратів, 30 тисяч комплектів зимової форми.

А за день до цього 37-а окрема бригада морської піхоти України отримала в своє розпорядження 40 французьких колісних бойових розвідувальних машин AMX-10RC. Ці укріплені машини, призначені для розвідки та бою, нещодавно були доставлені з Франції.

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